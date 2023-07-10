В Екатеринбурге открылась промышленная выставка «Иннопром-2023»

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 13-й раз. Она будет проходить в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» по 13 июля включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стенд Белоруссии. Минский автомобильный завод. Автомобиль-внедорожник "Мазман" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Белоруссии. Трактор производства "Гомсельмаша" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Троллейбус "Синара-6254" с увеличенным автономным ходом Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Республики Татарстан. КАМАЗ Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Белоруссии Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 5 Стенд Белоруссии. Минский автомобильный завод. Автомобиль-внедорожник "Мазман" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Белоруссии. Трактор производства "Гомсельмаша" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Троллейбус "Синара-6254" с увеличенным автономным ходом Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Республики Татарстан. КАМАЗ Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Белоруссии Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

По данным организаторов, «Иннопром-2023» установил рекорд по числу компаний-участников — 700 экспонентов. Официально принимают участие делегации более чем из 35 стран и 25 регионов России. Кроме того, проходит VII Российско-Китайское ЭКСПО.

Главная тема выставки «Иннопром-2023» — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Страна-партнер — Белоруссия, ее представляет 125 предприятий.

В главной стратегической сессии «Устойчивое производство. Стратегии обновления» примут участие председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов.

В рамках «Иннопрома» ИД «Коммерсантъ-Урал» организует 12 июля, в среду, сессию «Управление благополучием персонала как фактор повышения производительности труда».

В период проведения выставки до «Екатеринбург-Экспо» будут курсировать автобусы от гостиниц и станции метро «Ботаническая».

Организаторы напоминают, что в начале недели на Урале ожидается аномальная жара. В связи с этим рекомендуется иметь с собой головные уборы, солнцезащитные средства и зонты, употреблять достаточное количество питьевой воды.

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте