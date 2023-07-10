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Коммерсантъ FM
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«Гипнотик» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Детектив «Гипнотик» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в уикенд, собрав 65 млн руб. Об этом следует из данных портала kinobusiness.com за период 6–9 июля.

Лидерами кинопроката стали:

  • «Гипнотик» — 65 млн руб.;
  • «Астрал-5: Красная дверь» (без РФ и Белоруссии) — 34 млн руб.;
  • «Элементарно» (без РФ и Белоруссии) — 20,1 млн руб. (за все время проката — 143,2 млн руб.);
  • «Вызов» — 16,7 млн руб. (1,9 млрд руб.);
  • «Назад к динозаврам» — 15,6 млн руб. (43 млн руб.).

«Гипнотик» вышел в прокат с 6 июля, главную роль в фильме сыграл Бен Аффлек. В центре сюжета — история техасского полицейского Дэнни Рурка, чью дочь Минни похитили прямо с детской площадки. Преступник был пойман, но заявил, что ничего не помнит, а девочку так и не нашли, из-за чего главный герой продолжает верить, что его дочь жива.

Подробности — в рецензии «Ъ FM» «"Гипнотик" раскручивает кассу».

Лаура Кеффер

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