Рейсы из Сочи в Петербург задерживаются на несколько часов

Рейс 5N 548 авиакомпании Smartavia из Сочи в Санкт-Петербург задерживается на несколько часов.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, изначально он должен был приземлиться в петербургском аэропорту в 00:40, однако позднее появилась информация, что ориентировочное время прилета — 09:55.

В авиакомпании причину задержки рейса пока не прокомментировали. По данным «Ъ-СПб», это произошло из-за нелетной погоды на черноморском побережье.

Еще один рейс из Сочи — FV 6562 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь из Сочи в 01:40, по той же причине задерживается до 17:50.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге более чем на 12 часов задержали рейс в Анталью авиакомпании Turkish Airlines. Причиной задержки заинтересовалась прокуратура.

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