Прокуратура организовала проверку по факту задержки рейсов из Петербурга в Анталью

Транспортная прокуратура Санкт-Петербурга инициировала проверку после задержки рейсов Петербург-Анталья авиакомпании Turkish Airlines. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры планируют проверить, не нарушались ли права пассажиров, которые не улетели в Анталью по техническим причинам. В авиакомпании утверждают, что они разместили нуждающихся в гостиницах, а также выдали всем пассажирам горячее питание и напитки.

Напомним, что 1 и 2 июня в аэропорту Пулково задержали ряд рейсов компании Turkish Airlines. Один из них не мог улететь в Анталью больше суток. По озвученной причине, это произошло по техническим причинам — в Пулково ждали деталь из Стамбула. При этом сегодня, 3 июня, стало известно о задержке еще одного рейса ТК 3671 — его перенесли на девять часов.

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