Рейс из Петербурга в Анталью задерживают почти на сутки

Рейс ТК 3677 Санкт-Петербург-Анталья авиакомпании Turkish Airlines задерживают более чем на 12 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

Как рассказали «Ъ-СПб» на горячей линии Пулково, задержка связана с поздним прибытием прошлого самолета.

Напомним, что ранее в аэропорту задержали ряд рейсов компании Turkish Airlines. Один из них не мог улететь в Анталью больше суток. По озвученной причине, это произошло по техническим причинам — в Пулково ждали деталь из Стамбула.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура организовала проверку по факту задержки рейсов из Петербурга в Анталью.

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