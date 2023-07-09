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«Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче» в матче на Кубок PARI Премьер

Петербургский «Зенит» обыграл по пенальти турецкий «Фенербахче» в третьем матче за Кубок PARI Премьер. Игра прошла на «Газпром Арене» в воскресенье, 9 июля.

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Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена».

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена».

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена».

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена».

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена».

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена».

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена»

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

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Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена».

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена».

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена».

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена»

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Основное время матча завершилось вничью — 0:0, после чего последовала серия пенальти. С 11-метровой отметки точнее оказались игроки петербургской команды. Решающий гол в серии пенальти у сине-бело-голубых забил Алексей Сутормин. Вратарь Михаил Кержаков взял два 11-метровых.

Напомним, в предыдущих матчах на Кубок PARI Премьер «Зенит» со счетом 3:1 победил азербайджанский «Нефтчи» и проиграл белградской «Црвене Звезде» 1:2.

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