«Зенит» по пенальти обыграл «Фенербахче» в матче на Кубок PARI Премьер

Петербургский «Зенит» обыграл по пенальти турецкий «Фенербахче» в третьем матче за Кубок PARI Премьер. Игра прошла на «Газпром Арене» в воскресенье, 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена». Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена». Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена». Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Следующая фотография 1 / 4 Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена». Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена». Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена». Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Кубок PARI Премьер. Футбольный матч между ФК «Зенит» (Россия, Санкт-Петербург) и «Фенербахче» (Турция, Стамбул) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова

Основное время матча завершилось вничью — 0:0, после чего последовала серия пенальти. С 11-метровой отметки точнее оказались игроки петербургской команды. Решающий гол в серии пенальти у сине-бело-голубых забил Алексей Сутормин. Вратарь Михаил Кержаков взял два 11-метровых.

Напомним, в предыдущих матчах на Кубок PARI Премьер «Зенит» со счетом 3:1 победил азербайджанский «Нефтчи» и проиграл белградской «Црвене Звезде» 1:2.

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