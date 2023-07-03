«Зенит» и «Нефтчи» померились бразильцами

«Зенит» с победы начал выступление на Кубке PARI Премьер. В первом матче турнира, состоявшемся в субботу, петербуржцы обыграли на «Газпром Арене» команду «Нефтчи» из Азербайджана со счетом 3:1. Первыми скрипками в этой игре были игроки из Бразилии: они забили три гола из четырех. Еще один мяч — на счету полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, которому в день матча исполнилось 27 лет.

Петербург принимает предсезонный турнир второй год подряд. В предыдущем участвовали российские команды «Зенит», ЦСКА, «Сочи», «Пари НН». Петербуржцы стали победителями, выиграв у всех соперников. Год назад обошлось без приглашения зарубежных команд — слишком сложной была политическая обстановка. Сейчас она смягчилась, и на призыв организаторов откликнулись турецкий «Фенербахче», азербайджанский «Нефтчи», сербская «Црвена Звезда». Все представляют страны, где, как сказали бы на языке дипломатии, нет русофобских настроений. Для команды из России встретиться с кем-то из зарубежных соперников, да еще в рамках турнира, пусть неофициального,— большой праздник. В еврокубках наши клубы не участвуют. Почти все готовятся к новому сезону дома. Если это делать за границей, то далеко не все команды из других стран будут соглашаться на товарищеские матчи. Так что «Зенит» в этом смысле тоже первопроходец.

Первым соперником сине-бело-голубых на турнире стал «Нефтчи», команда, представлявшая Азербайджанскую республику в чемпионате СССР на протяжении 27 сезонов. Уже в новейшей истории «нефтяники» девять раз выигрывали чемпионат своей страны. На «Газпром Арене» собралась приличная для последнего времени аудитория — свыше 15 тыс. болельщиков. Наверняка сказался тот факт, что на матчи Кубка PARI Премьер не требуется Fan ID. Хотя многие сейчас в отпусках и на дачных участках — особенно в выходные дни.

У «Зенита» вышел на поле очередной новичок — как водится, из Бразилии — полузащитник Ду Кейрос. Он присоединился к команде на днях в рамках договора, согласно которому в петербургский клуб перешли несколько игроков из «Коринтианса» в обмен на то, что футболку этого бразильского клуба надел форвард Юри Алберто, игравший короткий срок за «Зенит». Также в рамках этого сотрудничества «Зенит» приобрел права на 17-летнего игрока «Коринтианса» — Петро Энрике. Он прибудет в город на Неве зимой — именно тогда полузащитнику, которого кто-то считает вундеркиндом, стукнет 18 лет. После прихода Ду Кейроса, которому 23 года, количество бразильцев в «Зените» возросло до восьми человек. Также за клуб выступают защитники Родригао, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, полузащитники Вендел, Клаудиньо, Малком, Мантуан. Последнего клуб из Петербурга выкупил у «Коринтианса» нынешним летом — ранее Мантуан играл в «Зените» на правах аренды.

Правда, не все пока доехали до Петербурга. В первом матче турнира не участвовал Вендел. Он должен вернуться из отпуска на днях, как и полузащитник из Колумбии Вильмар Барриос. Колумбиец продолжит карьеру в «Зените» — новостей о его продаже нет. С Венделом ситуация другая. Сергей Семак, главный тренер «Зенита», сказал, что бразилец хочет сменить команду и что клуб дал ему разрешение вести переговоры с потенциальными покупателями. Но предложение по Венделу должно устроить «Зенит» — только в этом случае игрок сможет уйти. Действующий контракт связывает бразильца с клубом из Петербурга до лета 2027 года.

У другого полузащитника «Зенита» — Далера Кузяева — договор с клубом истек. И он хотел бы продолжить карьеру за границей. Правда, не факт, что 30-летнему полузащитнику удастся найти подходящий клуб. Кузяев уже не первый год занимается своим трудоустройством. До сих пор ни одно предложение его не устроило. Видимо, вопрос упирается в заработную плату: немногие западные клубы могут предложить футболисту условия, которые были у него в «Зените». Тем более возрастному. Хотя Кузяев, как считают эксперты, может играть в любом европейском чемпионате, вплоть до топовых: уровень мастерства позволяет.

Вот в таком кадровом состоянии, помноженном на усиленный режим тренировок в межсезонье, «Зенит» провел 1 июля матч против «Нефтчи», который тоже только что начал готовиться к сезону. Счет в нем открыли гости: с пенальти отличился бразильский форвард азербайджанской команды Матеус Салданья, внешне очень напоминающий знаменитого бразильского нападающего Роберто Фирмино, выступавшего за «Ливерпуль». Их даже бабушка Салданьи, как рассказал форвард «Нефтчи», однажды перепутала. Но во втором тайме слово взяли уже бразильские легионеры «Зенит». Сначала ответный гол провел Мантуан после розыгрыша углового, а затем отличился Клаудиньо, добивший мяч в ворота после прессинга и бесконечных атак «Зенита». К тому времени футболисты «Нефтчи» заметно устали. Точку в матче поставил Зелимхан Бакаев, отправивший мяч в дальний угол. Он отпраздновал этим голом свое 27-летие.

Встречу немного омрачил эпизод на последних минутах, когда в штрафной «Нефтчи» столкнулись в борьбе за мяч молодой игрок «Зенита» Владислав Саусь и вратарь соперника Агиль Мамедов. Голкипера сразу увезли со стадиона в больницу. Там выяснилось, что серьезных повреждений у Мамедова нет.

Следующий матч на турнире пройдет 4 июля, когда на «Газпром Арене» встретятся «Црвена Звезда» и «Зенит». Заключительный матч петербуржцы проведут 9 июля против «Фенербахче». Команда Сергея Семака освободится от Кубка PARI Премьер раньше остальных, так как 15 июля ее ждет матч за Суперкубок России против ЦСКА. Он пройдет в Казани. Это будет официальное открытие нового футбольного сезона.

Кирилл Легков