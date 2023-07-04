«Зенит» проиграл «Црвене Звезде» в матче на Кубок PARI Премьер

Победой белградского клуба «Црвена Звезда» завершился очередной матч на Кубок PARI Премьер, прошедший вечером во вторник, 4 июля, на «Газпром Арене». Хозяева поля — футболисты петербургского «Зенита» проиграли гостям со счетом 1:2.

На единственный мяч петербуржцев в исполнении бразильского новичку Ду Кейроса (62-я минута встречи), футболисты из Сербии ответили двумя: голы у «Црвены Звезды» забили Мирко Иванич (39-я минута) и Жан-Филипп Крассо, реализовавший пенальти на 88-й минуте.

Напомним, что в предыдущем матче предсезонного турнира «Зенит» со счетом 3:1 обыграл азербайджанский «Нефтчи».

Следующая встреча петербургской команды на Кубок PARI Премьер состоится на «Газпром Арене» в воскресенье, 9 июля. Соперником «Зенита» станет турецкий клуб «Фенербахче».

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