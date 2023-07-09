Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о возобновлении работы пункта пропуска «Каменный Лог» на границе с Литвой

Пункт пропуска «Каменный Лог» на границе Белоруссии и Литвы возобновил свою работу. Об этом сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.

«В 21:00 (совпадает с московским.— "Ъ") в полном объеме возобновлено оформление лиц и транспортных средств в пункте пропуска Каменный Лог (сопредельный литовский пункт пропуска Мядининкай)»,— сказано в сообщении в Telegram ведомства.

Вчера, 8 июля, Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что в 13:00 Литва в одностороннем порядке прекратила оформление людей и транспортных средств в пункте пропуска «Мядининкай».

Представитель литовской Службы охраны госграницы сообщал СМИ, что пункт закрыли из-за инцидента с гражданином Пакистана. По его словам, мужчина пытался въехать в страну по поддельным документам Румынии на маршрутном автобусе Минск—Вильнюс. Когда его высадили из автобуса, белорусская сторона отказалась его принимать, сославшись на то, что мужчина отказался возвращаться в страну.

Олеся Павленко