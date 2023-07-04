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Сильное задымление в Самаре объяснили горящими автопокрышками

Задымление в Кировском районе Самары произошло из-за горящих автомобильных покрышек. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Горожане вызвали пожарных в 15:19 (MSK+1). Было установлено, что горят автомобильные покрышки на ул. Товарная 72а.

Огонь охватил площадь 30 кв.м. Для тушения пламени привлекались 31 человек и 8 единиц техники.

Огонь был полностью ликвидирован в 15:57. Никто не пострадал.

Ранее в Самаре произошел пожар в здании, в котором прежде размещалась гуманитарная академия. Пламя охватило второй этаж и кровлю на площади 100 кв. м.

Георгий Портнов

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