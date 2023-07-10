Пиковый сбор

Рынок коллективных инвестиций показал лучший за полтора года результат по привлечению инвесторов — чистый приток в розничные ПИФы превысил 13,2 млрд руб. Пайщики вложили средства как в рискованные фонды акций, так и в консервативные ПИФы облигаций на фоне роста биржевого индекса и высоких доходностей на долговом рынке. Впрочем, сдержанные ожидания по дальнейшему росту рынка, а также ужесточение монетарной политики ЦБ вряд ли обеспечат прежние доходности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первый месяц лета стал успешным для рынка коллективных инвестиций. По оценке “Ъ”, на основе данных Investfunds чистый приток в розничные инвестиционные фонды — открытые и биржевые ПИФы — превысил 13,2 млрд руб., рекордное значение с декабря 2021 года.

Чистый приток в целом показали как рискованные ПИФы, инвестирующие преимущественно в российские акции, так и более консервативные фонды облигаций и денежного рынка. Так, чистый приток в ПИФы акций с вложениями в российские акции превысил 5,2 млрд руб. Это рекордный результат за последние полтора года. Наибольший чистый приток показали рублевые фонды смешанных инвестиций — более 9,3 млрд руб.

Как отмечает советник гендиректора УК ПСБ Николай Рясков, интерес к фондам акций и смешанных инвестиций подкреплен позитивной динамикой на рынке: розничные инвесторы предпочитают «покупать то, что растет, и выжидать, если есть падение». Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров более категоричен: «Люди гонятся за упущенными возможностями, это психологический момент, и он повторяется из года в год».

Несмотря на то что в июне индекс Московской биржи прибавил всего 3% и большую часть месяца оставался на уровне 2800 пунктов, с начала года он вырос на 30%. Причем акции некоторых эмитентов за тот же период показали более значительный рост: акции Сбербанка — 70%, НЛМК — почти 50%, Yndex — 35%.

Как отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров, рынок довольно хорошо реагирует на внешние шоки, например, «события в конце июня не оказали значительного влияния на него». Более того, по его мнению, потенциал роста рынка до конца года сохраняется, что также стимулирует инвесторов. В частности, второй и четвертый кварталы — дивидендный сезон, поэтому клиенты стараются также захватить дивидендные выплаты, отмечает господин Макаров. Некоторые эмитенты — Сбербанк, «Роснефть», «Татнефть», НОВАТЭК, «Фосагро» — объявили масштабные дивиденды, таким образом подогревая интерес инвесторов к российскому фондовом рынку.

ПИФы рублевых облигаций также показали чистый приток, пусть и незначительный на фоне более рисковых инструментов — 130 млн руб., хотя в начале года они были в аутсайдерах рынка. Как отмечает директор департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк, облигации «интересны высокой доходностью к погашению, которую легко "продавать" сейчас клиентам». При этом перспектива повышения ключевой ставки «выглядит пока риском и не воспринимается как начало длительного тренда на ужесточение политики», уточняет он.

Кратковременное же повышение может быть воспринято рынком положительно, как сигнал решительности ЦБ добиться замедления инфляции. Однако, отмечает Николай Рясков, если ЦБ будет действовать агрессивно «и повышать ставку сильнее, чем ожидает рынок, то возможна коррекция, особенно в коротком сегменте кривой доходности».

Из фондов, инвестирующих в иностранные акции, прежде всего акции США, чистый отток за июнь превысил 2,1 млрд руб. И почти 400 млн руб. недосчитались фонды смешанных инвестиций в иностранные активы. Впрочем, добавляет Виктор Барк, по мере обновления продуктовой линейки по иностранным фондам, расширения доступа к дружественным активам такие ПИФы будут привлекать средства розничных инвесторов. «Старые же продукты, ориентированные на недружественные рынки, будут восприниматься с подозрением»,— отмечает он.

Ослабление российской валюты, усилившееся в начале июля, будет стимулировать рост вложений в инструменты с защитой от девальвации рубля. По мнению Андрея Макарова, на российском рынке расширяются возможности для диверсификации вложений, например, «растет количество замещающих облигаций, а также облигаций, номинированных в юанях». Тем более что это инструменты без инфраструктурного риска. Как отмечает Николай Рясков, текущее ослабление рубля должно увеличить притоки в фонды акций экспортеров, классические фонды акций и в фонды замещающих облигаций

В то же время сохранение нынешних темпов роста фондового индекса выглядит слишком оптимистично. Как считает господин Майоров, сейчас «рынок достиг справедливой оценки и вряд ли в ближайший год повторит такую же доходность».

Дмитрий Михайлович