Игра на рублевой слабости

Июнь стал очередным успешным месяцем для рынка коллективных инвестиций. Лучшую динамику продемонстрировали фонды с высокой долей американских акций, которые выиграли как от роста долларовых цен, так и обесценения рубля. Слабость российской валюты в сочетании с высокими дивидендами крупных компаний поддерживает и российский рынок акций во главе с компаниями нефтяной отрасли. Управляющие рассчитывают на продолжение роста широкого российского рынка акций, а в случае инвестиций в иностранные активы советуют учитывать инфраструктурные риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Заграничная помощь

Первый летний месяц порадовал инвесторов розничных ПИФов. По оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds, в июне 2023 года из 268 открытых и биржевых фондов снижение стоимости пая наблюдалось только у 14 ПИФов. При этом по 109 фондам стоимость пая выросла более чем на 5%, а у 39 лучших составила 10–21%. В целом за полугодие все крупные фонды продемонстрировали прирост стоимости пая, при этом почти у каждого третьего ПИФа доход превысил 30%, а у 12 лучших составил 53–83%.

Лучший результат продолжали показывать фонды, ориентированные на вложение в акции иностранных компаний.

По данным Investfunds, стоимость паев таких ПИФов выросла на 8–21% на фоне подъема американского рынка акций. По итогам минувшего месяца индекс S&P 500 вырос почти на 7%, до отметки 4450 пунктов, максимума с апреля 2022 года. Этому способствовало купирование банковского кризиса, а также установка нового потолка госдолга США.

Эффект от подорожания иностранных активов был усилен ростом курса доллара на российском рынке, который прибавил более чем 10%, достигнув к концу месяца 89,6 руб./$. Валютная переоценка также стала основным драйвером прироста стоимости паев фондов еврооблигаций, замещающих облигаций и облигаций в китайских юанях. По данным Investfunds, паи таких фондов подорожали за минувший месяц на 6–11%.

Ставка на отечественное

В июне высокую прибыль пайщикам принесли и фонды российских акций. По данным Investfunds, стоимость их паев выросла на 3–10%, при этом лучшую динамику среди них показали фонды компаний нефтегазовой отрасли. «Нефтедобывающие компании — одни из основных плательщиков дивидендов. Поддержку их акциям оказывали приближающиеся даты дивидендных "отсечек"»,— отмечает директор по инвестициям УК «РБ Капитал» Иван Лавриненко.

В то же время фонды рублевых гособлигаций в основной своей массе обеспечили доход менее 1%. И в лидерах роста среди консервативных фондов были ПИФы корпоративных облигаций. По итогам месяца индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBITR вырос более чем на 0,8%, до отметки 507 пунктов. При этом индекс гособлигаций RGBITR опустился на 0,3%, до 626 пунктов. «Рынок российских гособлигаций находится под давлением в связи с ростом ожиданий повышения ключевой ставки со стороны Банка России»,— отмечает советник гендиректора УК ПСБ Николай Рясков.

К такому шагу ЦБ толкает рост инфляционных ожиданий на фоне значительного роста цен товаропроизводителей (в мае они выросли на 3,7% по отношению к апрелю). «Ослабление российской валюты, грозящее ростом импортируемой инфляции, также говорит в пользу такого решения регулятора»,— отмечает Иван Лавриненко. Дополнительное давление на рынок госдолга, особенно в части долгосрочных бумаг, оказывает постоянное предложение на аукционах длинных ОФЗ с фиксированным купоном. Во втором квартале Минфин привлек за счет продажи таких бумаг 480 млрд руб., то есть больше половины всего объема размещенных бумаг в этот период.

Валютные перспективы

Опрошенные участники рынка считают, что потенциал роста сохраняется в фондах российских акций. Иван Лавриненко обращает внимание на следующие факторы: низкую оценку по мультипликаторам относительно средних значений предыдущих лет, дивидендную доходность, значительно превышающую по широкому ряду доходность облигаций, а также слабость российской валюты. «На фоне ослабления рубля привлекательными могут выглядеть фонды, в состав которых входят бумаги экспортеров»,— отмечает господин Рясков.

Вместе с тем инвестиции в валютные активы портфельные управляющие оценивают с большой осторожностью.

В частности, здесь инвесторам стоит учитывать повышенные инфраструктурные риски при инвестировании в России. Исключением являются активы, целиком обсуживающиеся в российской инфраструктуре. К ним можно отнести золото, замещающие и юаневые облигации, еврооблигации российских эмитентов в НРД.

При инвестициях в замещающие облигации стоит учитывать значительный навес таких бумаг, которые давят на их стоимость.

«Этому способствуют высокие темпы повторных замещений выпусков "Газпром Капитала", ожидания замещений новых эмитентов, а также планы Минфина по возможному замещению суверенных евробондов»,— отмечает Николай Рясков. По его словам, такой навес дает возможность покупателям зафиксировать относительно высокую доходность в качественных инструментах до 14% годовых в долларах США.

Виталий Гайдаев