В Екатеринбурге началась подготовка площадки под строительство новых учебных корпусов УрФУ

В Новокольцовском районе Екатеринбурга начались подготовительные работы по строительству кампуса мирового уровня на базе Уральского федерального университета (УрФУ), сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новокольцовский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Новокольцовский

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, новый кампус общей площадью порядка 100 тыс. кв. метров будет рассчитан на обучение 8 тыс. студентов. «Уже запущены подготовительные работы, специалисты обустраивают строительную площадку, подключают ее к сетям инженерно-технического обеспечения»,— сказал он.

На территории кампуса построят Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий, специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов. Строительство планируют закончить к 2026 году. Генеральным подрядчиком стала компания «Синара-Девелопмент».

Сеть современных кампусов создается в России по поручению президента России Владимира Путина. С инициативой строительства учебного кампуса в Екатеринбурге выступили правительство Свердловской области и руководство УрФУ. Государственный контракт на реализацию проекта был заключен в ноябре прошлого года, федеральные власти выделили на строительство 20 млрд руб.

Ранее на территории кампуса были построены первые два общежития и Дворец водных видов спорта, предназначенные для Международного фестиваля университетского спорта.

С сентября в общежития начнут заселять студентов УрФУ. Комментируя их недовольство транспортной доступностью общежитий, губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что вскоре рядом построят учебные корпуса, магазины, жилье для преподавателей, поэтому никуда ездить не придется. В ближайшее время, по его словам, от Новокольцовского начнут ездить автобусы, позже будет подписано соглашение о наземном метро.

Дарья Башлыкова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте