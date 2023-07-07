В Екатеринбурге началась подготовка площадки под строительство новых учебных корпусов УрФУ

В Новокольцовском районе Екатеринбурга начались подготовительные работы по строительству кампуса мирового уровня на базе Уральского федерального университета (УрФУ), сообщил департамент информационной политики Свердловской области.
Новокольцовский
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По словам заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, новый кампус общей площадью порядка 100 тыс. кв. метров будет рассчитан на обучение 8 тыс. студентов. «Уже запущены подготовительные работы, специалисты обустраивают строительную площадку, подключают ее к сетям инженерно-технического обеспечения»,— сказал он.
На территории кампуса построят Институт экономики и управления, Институт радиоэлектроники и информационных технологий, специализированный учебно-научный центр для школьников старших классов. Строительство планируют закончить к 2026 году. Генеральным подрядчиком стала компания «Синара-Девелопмент».
Сеть современных кампусов создается в России по поручению президента России Владимира Путина. С инициативой строительства учебного кампуса в Екатеринбурге выступили правительство Свердловской области и руководство УрФУ. Государственный контракт на реализацию проекта был заключен в ноябре прошлого года, федеральные власти выделили на строительство 20 млрд руб.
Ранее на территории кампуса были построены первые два общежития и Дворец водных видов спорта, предназначенные для Международного фестиваля университетского спорта.
С сентября в общежития начнут заселять студентов УрФУ. Комментируя их недовольство транспортной доступностью общежитий, губернатор Евгений Куйвашев напомнил, что вскоре рядом построят учебные корпуса, магазины, жилье для преподавателей, поэтому никуда ездить не придется. В ближайшее время, по его словам, от Новокольцовского начнут ездить автобусы, позже будет подписано соглашение о наземном метро.