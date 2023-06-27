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Екатеринбургские власти опубликовали схему первой ветки «наземного метро»

Власти Екатеринбурга на сайте городской администрации опубликовали схему первой ветки «наземного метро». Она пройдет через студенческий кампус УрФУ, «Екатеринбург-Экспо», «Сима-Ленд» и аэропорт Кольцово.

Фото: портал It’s My City

Фото: портал It’s My City

По данным документации, проектируемая территория расположена в юго-восточной части города. На севере ветка граничит с железнодорожной линией Екатеринбург — Каменск-Уральский, а на юге — с аэропортом Кольцово. Протяженность проектируемой линии составит 10,2 км всего планируется организовать пять остановок.

Напомним, в июле 2022 года губернатор Евгений Куйвашев, мэр Алексей Орлов и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников заключили соглашение о строительстве «наземного метро» протяженностью 31 км с 15 остановками. Стоимость строительства составит более 100 млрд руб.

Полина Хабарова

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