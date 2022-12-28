Генплан Екатеринбурга до 2045 года вынесли на общественные обсуждения

Проект генерального плана Екатеринбурга на период до 2045 года вынесли на общественные обсуждения. Как указано на сайте мэрии, обсуждения будут проходить до 10 февраля, прием предложений и замечаний начался 27 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В документе говорится, что на начало 2022 года численность населения Екатеринбурга составляла чуть больше 1,5 млн человек, территория города — 114,71 тыс. га. Согласно демографическому прогнозу, численность населения на 2045 год увеличится до 1,9 млн человек. Жилищный фонд на конец 2045 года увеличится с 42 млн кв. м до 85,7 млн кв. м. «Общая вместимость существующих, планируемых к реконструкции и планируемых к строительству дошкольных образовательных организаций в период до 2045 года составит ориентировочно 164,2 тыс. мест, общеобразовательных организаций — 349,8 тыс. мест»,— говорится в документе.

Железнодорожный транспорт

В планах города строительство Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (УВСМ) «Челябинск – Екатеринбург». Трасса имеет ответвление в районе аэропорта со строительством новой станции УВСМ «Аэропорт Кольцово», а также строительством станции УВСМ «Сысерть» и съездов скоростных грузовых поездов на Южный обход города для подъезда к создаваемой новой сортировочной станции Седельниково. Намечены планы по реконструкции железнодорожного вокзала Екатеринбург, станции Шарташ и станции Седельниково.

Аэропорт

Развитие аэропорта Кольцово в ближайшее время будет связано с расширением терминала и обслуживающей инфраструктуры: реконструкция и строительство пассажирских терминалов, дополнительная модернизация аэровокзальной площади, строительство здания многоуровневой автостоянки, реконструкция системы обработки багажа. Также предполагается модернизация VIP терминала, строительство пункта налива для воздушных суден, цеха бортового питания, оборудование гаража спецтехники и ангара для самолетов, строительство офисного центра.

Автомобильные дороги

В планах властей заняться реконструкцией северного участка автомобильной дороги регионального значения — ЕКАД, строительством и реконструкцией развязок, мостов и железнодорожных переездов на внешних дорогах и ЕКАД. Кроме того предполагается реконструкция дорог, связывающих Екатеринбург с городами спутниками: Полевской, Березовский, Верхняя Пышма, включая Полевской тракт, ул. Проезжая, пр. Космонавтов и т.д.

Метрополитен

В проекте остались планы по строительству новых линий метрополитена. Так, существующая первая линии будет продлеваться на север и на юг. Предполагается строительство второй линии метро от ст. Янтарная до ст. Каменные палатки. Территория под депо запроектирована в районе оз. Малый Шарташ восточнее жилого района Комсомольский. Есть планы и по строительству третьей линии от ст. «Академическая» до ст. «Шарташская». Территория для депо запроектирована в районе железнодорожной станции Аппаратная.

Трамваи

Генеральным планом в первую очередь намечено строительство трамвайной линии в район Академический: по ул. Серафимы Дерябиной — ул. Вильгельма де Геннина и строительство линии в район Солнечный по ул. Лучистая.

В документе есть перечень запланированных новых трамвайных линий:

ул. Машиностроителей (соединение двух существующих трамвайных линий);

трамвайная линия в район Новокольцовский;

ул. Бакинских Комиссаров;

ул. Бориса Ельцина и ул. 8 Марта;

ул. Чкалова – ул. Большакова;

ул. Серова (продление на юг существующей линии по ул. Московская);

ул. Волгоградская – ул. Островского (соединение двух существующих линий по

ул. Белореченской и ул. 8 Марта);

ул. Героев России и ул. Готвальда (обслуживание районов Заречный и Вокзальный);

ул. Онежская – ул. Луганская – ул. Машинная – ул. Большакова – ул. Луначарского;

продолжение трамвайной линии по ул. Татищева;

строительство трамвайной линии в районе Академический: по ул. Академика Вавилова – ул. Чкалова;

строительство трамвайной линии в район Широкая Речка: по пр. Академика Сахарова – ул. Хрустальногорская – ул. Евгения Савкова;

строительство трамвайной линии в районе Солнечный: по ул. Чемпионов – ул. Нескучная;

строительство трамвайной линии в районе Академический-2;

строительство трамвайной линии в районе Завокзальный.

Среди ликвидируемых: трамвайная линия по ул. Татищева от ул. Викулова до конечной остановки «Зеленый остров». Также планируется реконструкция Северного депо в имеющихся границах, с увеличением вместимости и строительство новых депо в районах Широкая Речка, в районе пр. Космонавтов, в районе Солнечный и в районе Новокольцовский.

Напомним, в начале года министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области утвердило измененный генеральный план Екатеринбурга до 2025 года. Ранее свердловское заксобрание одобрило передачу областным властям контроля над генпланом Екатеринбурга с 1 января.

Мария Игнатова

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