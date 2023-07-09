«Иннопром-2023» установил рекорд по количеству участников

На международной промышленной выставке «Иннопром-2023», которая откроется в понедельник, 10 июля, в Екатеринбурге, ожидается рекордное количество участников. Об этом на пресс-конференции сообщил программный директор «Иннопрома» Антон Атрашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Программный директор «Иннопрома» Антон Атрашкин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» накануне открытия. Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» накануне открытия. Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Оренбургской области. Электрозаправка для электроавтомобилей завода "Инвертор" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Таджикистана Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская VII Российско-Китайское ЭКСПО Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 6 Программный директор «Иннопрома» Антон Атрашкин Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» накануне открытия. Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Пресс-день на площадке международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» накануне открытия. Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Оренбургской области. Электрозаправка для электроавтомобилей завода "Инвертор" Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Стенд Таджикистана Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская VII Российско-Китайское ЭКСПО Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

По его словам, около 700 компаний представлены в зоне «Иннопрома», еще 400 — в зоне Российско-Китайского Экспо. «Почти 30% участников демонстрируют свои достижения впервые»,— подчеркнул господин Атрашкин.

«Иннопром-2023» пройдет 10-13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Страна-партнер — Белоруссия. По прогнозам организаторов, в нем примут участие более 35 международных делегаций и 25 региональных делегаций со всей России. Для предпринимателей будет организована площадка торговых представителей.

«Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года.

Анна Капустина

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