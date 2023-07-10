X5 Group получила возможность роста

X5 Group, развивающая торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтер «Чижик», намерена до конца текущего года открыть порядка 60 магазинов «Пятерочка» в Петербурге и Ленобласти. Право вновь открывать магазины в городе компания получила только месяц назад. В 2019 расширение сети было остановлено из-за антимонопольных ограничений, поскольку доля компании на рынке города превысила установленный законом барьер в 25%. По словам представителей компании и правительства города, этот показатель снизился до пределов нормы после роста других сетей. По мнению экспертов, X5 Group сейчас активно будет запускать новые точки сети в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О планах развития торговой сети в городе и области рассказал генеральный директор «Пятерочки» Владислав Курбатов на открытии 20-тысячного магазина в стране, состоявшемся в Петербурге. По заявлению господина Курбатова, в Петербурге и Ленобласти до конца года появится еще 60 «Пятерочек». Сейчас, по данным компании, в городе работают 528 магазинов, в области — 394. По всей России сеть планирует увеличить количество точек еще на 1,5 тыс.

Кроме того, компания планирует развивать уже имеющиеся магазины, оснастив их кофемашинами и собственными пекарнями. На сегодняшний день, по данным компании, пекарни установлены уже в 57% магазинов сети в городе. В 2024–2025 годах X5 Group также планирует запустить в Петербурге сеть дискаунтеров «Чижик».

X5 Group вернулась к расширению в Петербурге спустя четыре года перерыва. В 2019 году рост сети был остановлен из-за антимонопольных ограничений: доля компании на рынке превысила 25%. Закон о торговле запрещает сетям арендовать или приобретать дополнительные площади в регионе при достижении четверти доли рынка.

В начале 2023 года комитет по промышленной политике, инновациям и торговли Санкт-Петербурга сообщал, что 55% розничной торговли в Петербурге приходится на федеральные торговые сети.

Снятие ограничений сейчас стало следствием роста других сетей, объясняли ранее в компании. О том, что доля X5 Group на рынке сейчас ниже предельной планки в 25%, во время открытия магазина заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

При этом в июне 2022 года X5 Group договорилась с финским холдингом SOK Retail Int. OY о покупке 15 супермаркетов Prisma в Петербурге. На их место пришел «Перекресток». Однако приобретенные магазины в общей доле не учитываются. В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, которые разрешает продуктовым ритейлерам приобретать магазины компаний, которые покинули страну, без учета итоговой доли компании на российском рынке. В начале декабря действие закона продлили до конца 2023 года.

Эксперты полагают, что «компания неизбежно в какой-то момент вновь превысит долю в 25%». «Вполне вероятно, что после открытия новых магазинов, в случае если конкуренты не будут активно развиваться, превышение порога присутствия сетью может быть достигнуто. Между тем для сети в любом случае должен быть в приоритете больше не количественный, а качественный показатель развития — поэтому намеченных к открытию точек должно быть более чем достаточно для улучшения финансовых показателей в будущем»,— отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. С ним согласен генеральный директор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, для X5 Group экономически более целесообразно сейчас сфокусироваться на активных открытиях. «В данном случае мы ожидаем очень агрессивную программу открытий: в горизонте следующего календарного года, начиная со второго квартала 2023 года до первого квартала 2024 года, может быть открыто до 100 новых торговых объектов»,— подчеркивает господин Бурмистров. По его мнению, для компании экономически более целесообразно открывать «Пятерочки» и «Перекрестки». Активно масштабировать «Чижик», по мнению эксперта, из-за рисков превышения антимонопольного порога будет крайне сложно.

Надежда Ярмула