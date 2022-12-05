Ритейлерам разрешили превышать порог в 25% при покупке ушедших из России компаний

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает продуктовым ритейлерам до 2024 года приобретать торговые площадки компаний, которые покинули Россию, без учета итоговой доли компании на российском рынке.

В соответствии с законом, продуктовой сети разрешается превышать порог доминирования продуктовых сетей в регионах — 25%, приобретая торговые площади у компаний, которые находятся под контролем иностранных граждан и приняли решение покинуть российский рынок. Закон продлевает разрешение до конца 2023 года.

Иностранные компании покидают российский рынок после начала военной операции России на Украине. Некоторые из них объясняют подобное решение сложностями работы в России из-за санкций Запада, которые накладывают ограничения на финансовые операции, торговлю и логистику.

По данным Центра стратегических разработок, с февраля 7% компаний заявили о полном уходе с российского рынка, 34% компаний ограничили деятельность в стране и 15% передали активы новому собственнику российского подразделения.

О намерении правительства до 2023 года приостановить действие ограничения по доле на уровне 25% для ритейлеров объявил 18 мая премьер Михаил Мишустин. Однако инициатива правительства вызвала серьезное беспокойство поставщиков продуктов. В обращении производителей, с которым ознакомился «Ъ», отмечалось, что дальнейшее усиление доминирования сетей грозит ограничением доступа для поставщиков и может привести к росту уровня цен на российском рынке.

Подробнее о том, почему поставщики выступали против,— в материале «Ъ» «По четверти в одни руки».

Милена Костерева