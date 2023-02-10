Сеть дискаунтеров «Чижик» может открыть первые магазины в Петербурге в 2025 году

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») планирует запустить в Санкт-Петербурге и Ленинградской области свою сеть дискаунтеров «Чижик» в 2024-2025 годах. Об этом сообщила президент холдинга Екатерина Лобачева в ходе конференции «Малому бизнесу — большую полку».

«Петербург стоит в линейке развития на 2024-2025 год, сейчас акцент делаем на центральную Россию. О количестве магазинов и сумме инвестиций говорить рано, это планы»,— расказала госпожа Лобачева, добавив, что планы по развитию данной линейки могут быть скорректировать с учётом показателей Росстата, которые будут обнародованы в апреле 2023 года.

Также она сообщила, что стратегическим вопросам является увеличение доли товаров по доступным ценам в Пятерочка и Перекрёстке. Сейчас доля таких товаров не менее четверти на полках.

На август 2022 года «Чижик» насчитывал более 150 магазинов в Москве и Московской области, а также в Башкортостане, Тверской, Тульской, Владимирской, Нижегородской, Воронежской и Липецкой областях.

Алла Михеенко

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