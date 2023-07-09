Швейцария впервые может стать чистым импортером молока

Несмотря на популярность швейцарских сыров во всем мире, производить его становится все более невыгодно. Нынешний уровень цен на молоко в стране не позволяет молочным фермам покрывать затраты на производство, а потому они вынуждены закрываться. Если текущая ситуация не изменится, Швейцарии в скором времени придется закупать молоко и сыры, что само по себе «абсурдно», заявил в интервью газете Le Temps президент Федерации производителей молочных продуктов Борис Бёре.

Потребление сыра в Швейцарии по итогам 2022 года составило 22,9 кг за год на одного жителя страны. Это на 300 г меньше, чем в 2021 году. Тем не менее за последние 15 лет этот показатель вырос на 10%. Однако растущий спрос все чаще удовлетворяют не местные производители, а зарубежные, которые производят куда более дешевые сорта сыров. В результате с 2007 года доля швейцарских сыроваров на местном рынке сократилась на 12%.

«Если мы ничего не предпримем, нам придется импортировать молоко»,— заявил господин Бёре. Он отметил, что это противоречит здравому смыслу, так как Швейцария по сравнению с другими странами — «страна, ориентированная на производство молока», 80% сельскохозяйственных территорий которой — луга. Тем не менее, отмечает господин Бёре, местным торговым сетям проще закупать иностранную продукцию, которая дешевле. А рост инфляции в Европе заставил потребителей чаще смотреть именно на менее дорогие сорта сыра.

Ранее Филипп Барде, глава Организации по производству сыров сорта грюйер, известной как IPG, сообщал, что объем производства сыра сорта грюйер в этом году сократится на 10%, а его экспорт — на 10–15%.

Кирилл Сарханянц