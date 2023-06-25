Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Производство грюйера сократится на 10% из-за военных действий на Украине

Производство швейцарского сыра грюйер в этом году сократится на 10%, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей индустрии. Производители вынуждены снизить объемы производства из-за военного конфликта на Украине, который спровоцировал рост инфляции и соответственно стоимости жизни, а также замедление мировой экономики, отмечает агентство.

«Экспорт уже сократился на 10–15%»,— цитирует агентство Филиппа Барде, главу Организации по производству сыров сорта грюйер, известной как IPG. По словам господина Барде, сокращение поставок в Бельгию составило 40%, или около 400 т, в то время как поставки в США сократились примерно на 25%, или почти на 1 тыс. т. Единственным крупным рынком сбыта сыра, где был зафиксирован рост экспорта, стала Германия. «Заметно, что покупатели чутко реагируют на цены»,— подытожил господин Барде.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...