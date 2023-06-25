Производство грюйера сократится на 10% из-за военных действий на Украине

Производство швейцарского сыра грюйер в этом году сократится на 10%, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей индустрии. Производители вынуждены снизить объемы производства из-за военного конфликта на Украине, который спровоцировал рост инфляции и соответственно стоимости жизни, а также замедление мировой экономики, отмечает агентство.

«Экспорт уже сократился на 10–15%»,— цитирует агентство Филиппа Барде, главу Организации по производству сыров сорта грюйер, известной как IPG. По словам господина Барде, сокращение поставок в Бельгию составило 40%, или около 400 т, в то время как поставки в США сократились примерно на 25%, или почти на 1 тыс. т. Единственным крупным рынком сбыта сыра, где был зафиксирован рост экспорта, стала Германия. «Заметно, что покупатели чутко реагируют на цены»,— подытожил господин Барде.

Кирилл Сарханянц