Таксисты объезжают ОСАГО

Объем премий, собранных страховщиками в сегменте ОСАГО для таксистов, оказался самым большим за последние пять лет. Это произошло на фоне сокращения числа договоров. Эксперты связывают ситуацию с расширением тарифного коридора в страховании, то есть подорожанием полисов, на фоне которого часть водителей скрывает свой статус ради экономии. В 2023 году они ожидают сохранения роста объемов собранных премий, тогда как снижение числа таксистов может сдержать введение профильного реестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По итогам 2022 года страховые компании собрали по ОСАГО в сегменте физических лиц 2,4 млрд руб., средний размер премии составил 20 тыс. руб., свидетельствуют данные Банка России, опубликованные 5 июня. По юридическим лицам объем сборов достиг 2,1 млрд руб. при средней премии 41 тыс. руб. В то же время количество заключенных договоров относительно 2021 года в обоих сегментах сократилось: для физических лиц на 5%, до 121 тыс., для юрлиц — на 13%, до 54 тыс.

Эксперты считают, что рекордные сборы в сегменте ОСАГО для физических лиц связаны в основном с ценовым фактором. Рост премии произошел за счет расширения тарифного коридора, поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Поскольку страхование такси убыточно, все страховые компании держат тарифы для них на максимально возможном уровне. В частности, по данным ЦБ, выплаты по договорам ОСАГО, заключенным в 2018–2020 годах, по отношению к сборам составили 122–125%. Поэтому, как только появляется законная возможность повысить цену, это сразу же происходит, добавляет господин Бредихин.

Осенью прошлого года ЦБ уже расширял тарифный коридор по ОСАГО более чем на четверть. Кроме того, в январе 2022 года ЦБ снова расширил тарифы для легковых автомобилей физических лиц и ИП на 10%, для грузовиков, легкового транспорта юрлиц и такси — сразу на 30%. Сбор премий также связан с автомобильной инфляцией (ростом стоимости самих автомобилей, запчастей на фоне их дефицита из-за прекращения поставок из ряда «недружественных» стран на 30–45%), говорит независимый эксперт Андрей Бархота.

Сокращение числа заключенных договоров эксперты связывают с сокрытием водителями статуса таксиста. Стоимость полиса для такси намного выше, чем для других автомобилей, это побудило часть автовладельцев не указывать, что автомобиль используется в качестве такси, поясняет Алексей Бредихин.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) также отмечают, что часть автомобилей не страхуется как такси. «В 2022 году договоры ОСАГО были заключены с 170 тыс. такси. При этом, по данным аналитического центра при правительстве России за 2021 год, в стране насчитывается около 400 тыс. автомобилей такси. Это свидетельствует о том, что большая часть таксистов скрывает реальную цель использования автомобиля при заключении договора ОСАГО»,— полагают там.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, не исключен переток клиентов в сегмент физических лиц от юридических. На сегодня агрегатору вполне комфортно привлекать таксистов-индивидуалов, часто выбирающих режим самозанятости, чем работать с более дорогими автопарками, где выше налоги и условия работы существенно строже, поясняет он.

Тенденция к сокращению числа договоров за пять месяцев 2023 года по сравнению с прошлым годом не изменилась. Так, по оценке заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, доля клиентов компании, использующих авто как такси, стала меньше год к году.

Алексей Бредихин полагает, что в 2023 году направление динамики сохранится как для числа договоров, так и для премий. По оценкам господина Бархоты, в сегменте ОСАГО для такси по итогам 2023 года можно ожидать роста страховых премий на 15–20% и такого же увеличения среднего размера премии. Основная часть полисов будет покрываться договорами ОСАГО для новых или однолетних автомобилей китайского производства, добавляет он. При этом, по мнению господина Цыганова, введение требований по включению таксистов в соответствующий реестр должно вызвать рост страховых премий на фоне сохраняющихся факторов частоты и величины страховых выплат.

Юлия Пославская