Поедем без спутников

Помехи GPS в центре Москвы сохраняются и продолжают серьезно влиять на работу бизнеса и жизнь граждан. Наиболее открыто проблемы признают сервисы заказа такси и каршеринга, которым пришлось ввести дополнительные, «ручные» проверки местоположения. В отдельных сферах ситуацию облегчает расчет координат по наземному оборудованию. Однако пока, отмечают эксперты и участники рынка, масштаб сложностей не достиг уровня появления «альтернативной навигации» как отдельного бизнеса и популярной услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Проблемы со спутниковой геолокацией в центре Москвы, последовавшие за атакой беспилотников на Кремль (см. “Ъ” от 4 мая) не разрешились и после майских праздников. Ограничения на аренду каршеринга в центре, объявленные департаментом транспорта города в момент начала сбоев GPS, закончены 10 мая. Однако корреспонденты “Ъ” столкнулись с проблемами при заказе такси внутри Садового и даже Третьего транспортного кольца и после этой даты.

В «Яндексе» еще 16 мая и 17 мая подтверждали сложности с геолокацией в своих транспортных сервисах: «Из-за сбоев у некоторых пользователей такси может некорректно отображаться точка посадки. Сложности возникают и при определении местоположения машин "Драйва" и "Самокатов" в центре города, а старт и завершение аренды могут быть временно недоступны».

Пользователи «умных» часов Garmin с поддержкой GPS продолжают писать на 4PDA о проблемах с записью маршрутов пробежек — с ними, например, столкнулись участники Московского полумарафона 14 мая, значительная часть которого проходила внутри Садового кольца и у Кремля. Бегуны сообщали, что устройства неверно рассчитывали длину маршрута. Сложности возникли не только у техники Garmin, их подтверждали пользователи Amazfit, Huawei, Realme и Asus.

Между тем официально о применении средств, которые могли бы мешать работе GPS, власти так и не сообщали. О том, что в Москве в преддверии Парада Победы будут осуществлять «смену локации GPS», писала Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В Роскомнадзоре говорят, что служба «не наделена полномочиями по подавлению или искажению сигналов спутниковой навигации». В ФСБ не ответили на запрос “Ъ”. Источник “Ъ”, близкий к оборонно-промышленному комплексу, рассказал, что блокировка использования GPS может осуществляться с помощью перехватчиков — устройств, подавляющих сигналы, передаваемые со спутников на землю.

«Яндекс» и BelkaCar в ответ на острые проблемы с GPS позволили бронировать автомобили каршеринга по госномеру, а приложение «Яндекс Такси» просило дополнительно проверить адрес начала поездки.

Один из пользователей каршеринга «Ситидрайв» рассказал “Ъ”, что в первые дни масштабных сбоев техподдержка, видимо, вручную корректировала местоположение автомобилей: «Машина стояла напротив меня на Пушкинской площади, но в приложении не отображалась. Я уточнил по телефону в техподдержке сервиса, что в их системе машина стояла на Яузе. Оператор смог вручную «перенести» машину на площадь, и когда она появилась на карте, получилось забронировать». В «Делимобиле» и «Ситидрайв» отказались от комментариев.

Проблемы с геолокацией на телефоне в начале прошлой недели испытывали корреспонденты “Ъ” в Воронеже и Нижнем Новгороде. В Санкт-Петербурге, Казани, Симферополе, Краснодаре, Самаре, Ульяновске, Перми, Ижевске, Пятигорске и Махачкале трудностей с GPS не наблюдалось.

Полагающийся на геолокацию бизнес, помимо внедрения «ручных» методов, прибегнул и к перенастройке алгоритмов, отвечающих за определение местоположения. Дело в том, что помимо GPS и прочих спутниковых систем (ГЛОНАСС, Galileo, Beidou) современные мобильные устройства могут рассчитывать местоположение исходя из подключений к вышкам сотовой связи и находящихся рядом устройств Wi-Fi и Bluetooth.

Все современные версии мобильных ОС оперируют несколькими источниками данных, говорит директор по развитию приложения для знакомств «Мамба» Виталий Борисов. В последнее время, уточняет он, пользователи «Мамбы» не сталкивались с проблемами с геолокацией. Сервис «полагается на источники данных мобильной ОС, а в случаях подозрения на подмену локации включаются собственные алгоритмы». В BelkaCar говорят, что из-за проблем с GPS «приходилось оперативно корректировать методику работы программ». «Раньше мы в основном полагались на данные спутников, сейчас — на агрегированные из разных источников»,— уточнили в компании.

МТС, которая развивает системы управления автопарком и разъездным персоналом, в 30% случаев полагается на способы геопозиционирования, альтернативные GPS и ГЛОНАСС, говорят “Ъ” в компании. Там добавили, что устройства с радиомодулями, поддерживающими несколько систем спутниковой навигации, «дают более корректные координаты по сравнению с устройствами только на GPS». В МТС не уточнили, как перебои в работе GPS отразились на работе сервисов, но отметили, что алгоритмы работы продуктов компании «завязаны на сети сотовой связи». В «Вымпелкоме», «МегаФоне», Tele2 не ответили “Ъ”.

Эксперты и участники рынка согласны, что наиболее понятной и доступной альтернативой GPS сейчас могут стать именно сервисы мобильных компаний. Но гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что операторы не заинтересованы в развитии «навигационного» аспекта бизнеса: «Им сейчас важнее инвестировать в инфраструктуру для связи. На навигационных сервисах в чистом виде никто не зарабатывает». Определение местоположения по сотовым вышкам, по словам эксперта, имеет погрешность до 10 м, что недостаточно для транспорта. Маловероятно, что кто-либо будет предлагать серьезную альтернативу классическим способам определения, соглашается источник “Ъ” на рынке. Компании, по его словам, «ожидают возобновления нормальной работы спутниковых систем». Но ждать могут не все.

Навигация критических ситуаций

Именно возможность глушить или подделывать сигнал приводит к том, что спутниковые системы не подходят для критических сервисов, поясняет гендиректор НИЦ «Аэроскрипт» Алексей Хрипунов. В аэронавигации предусмотрены независимые методы, когда сигналы с борта принимаются на земле, по принципу триангуляции. Такой способ считается надежным, «если обеспечить точность синхронизации сенсоров, правильную геометрию расположения станций и их необходимое количество», говорит господин Хрипунов.

Проблемы с навигацией не могли затронуть пассажирские авиакомпании, так как полетов большой авиации над Москвой нет. В случае «распространения географии заглушек за черту города», говорит источник “Ъ” в одной из крупных компаний, перевозчики могут теоретически заметить: «Мы принимаем GPS и ГЛОНАСС. Они работают на очень близких частотах, и если что-то глушат, то перестают работают все спутники». В отсутствие сигналов спутника самолет полетит по инерциальной системе. Такие системы менее точны, но «самые продвинутые дают расхождение всего лишь в одну морскую милю на час полета».

Логисты заметили перебои с геолокацией в Москве — об этом сообщили в ГК «Деловые линии». Но там заверили, что проблем в работе не возникло: «Квалифицированные кадры и современные IT-системы хеджируют риски. К тому же, многие водители у нас закреплены за конкретными и хорошо знакомыми районами». В «Почте России» говорят, что используют для определения положения автомобилей и курьеров как спутниковую геолокацию, так и «другие технологии», и «в последнее время не сталкивались с проблемами в работе».

Отделы медиа и телекоммуникаций, бизнеса, потребительского рынка; региональные редакции “Ъ”