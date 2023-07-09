Бета-версия Winamp стала доступна на смартфонах

Компания Llama Group, владеющая правами на музыкальный проигрыватель Winamp, заявила о начале бета-тестирования приложения для iOS и Android. В компании предлагают опробовавшим новую версию Winamp делиться своими впечатлениями на канале в Discord.

Приложение Winamp для смартфонов сможет находить всю музыку на устройстве пользователя и организовывать ее в плейлисты. Также будет доступен музыкальный стриминговый сервис Fanzone, который позиционируется как платформа для независимых музыкантов, продающих свою музыку и продукты напрямую слушателям. Поклонники могут подписаться на любимых артистов за $1 в месяц за каждого. Также у исполнителей будут собственные странички авторов, как в соцсетях.

Winamp выпустил первое приложение для Android в 2010 году, однако успеха оно не имело и через пару лет закрылось. Компания Llama Group анонсировала возвращение Winamp в марте 2023 года. В компании планируют достичь количества пользователей в 250 млн человек.

Евгений Федуненко