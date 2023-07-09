Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бета-версия Winamp стала доступна на смартфонах

Компания Llama Group, владеющая правами на музыкальный проигрыватель Winamp, заявила о начале бета-тестирования приложения для iOS и Android. В компании предлагают опробовавшим новую версию Winamp делиться своими впечатлениями на канале в Discord.

Приложение Winamp для смартфонов сможет находить всю музыку на устройстве пользователя и организовывать ее в плейлисты. Также будет доступен музыкальный стриминговый сервис Fanzone, который позиционируется как платформа для независимых музыкантов, продающих свою музыку и продукты напрямую слушателям. Поклонники могут подписаться на любимых артистов за $1 в месяц за каждого. Также у исполнителей будут собственные странички авторов, как в соцсетях.

Winamp выпустил первое приложение для Android в 2010 году, однако успеха оно не имело и через пару лет закрылось. Компания Llama Group анонсировала возвращение Winamp в марте 2023 года. В компании планируют достичь количества пользователей в 250 млн человек.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...