Winamp для денег и души

Некогда самый популярный в мире музыкальный проигрыватель Winamp возвращается спустя почти десятилетие после своего финального официального обновления. Llama Group, занимавшаяся разработкой его новой версии все эти годы, в итоге решила превратить классический медиаплеер в полноценную стриминговую платформу.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«В то время как стриминговые платформы облегчили артистам доступ к более широкой аудитории, их доходы остались ничтожными. Столь многообещающая революция стримингов в итоге многих артистов оставила без внимания. Они недостаточно контролируют то, как их музыка представляется и продается»,— заявил Александр Сабунджиан, генеральный директор Llama Group. Исправить эту несправедливость, по его мнению, можно только вернув людям Winamp.
Медиапроигрыватель Winamp был выпущен американской компанией Nullsoft в далеком 1997 году исключительно для компьютерных систем Microsoft Windows. Изначально он поддерживал только аудиофайлы, но позднее разработчики добавили возможность воспроизведения и видео.
Еще в 1999 году конгломерат AOL решил выкупить Nullsoft, увидев огромный потенциал в проигрывателе компании. И Winamp действительно очень быстро стал самым популярным медиаплеером в мире. К 2005 году количество его пользователей перевалило за 30 млн, в 2006 году превысило 50 млн, а к концу 2009 года достигло 70 млн. Но с наступлением эпохи смартфонов и соцсетей люди стали все реже слушать музыку через сторонние проигрыватели, такие как Winamp. И в ноябре 2013 года AOL объявила о закрытии проекта. Версия Winamp 5.666, выпущенная 12 декабря 2013 года, до сих пор остается последним официальным обновлением проигрывателя.
В 2014 году Winamp у AOL выкупила бельгийская компания Radionomy Group, занимающаяся интернет-радиовещанием. Бельгийцы в течение нескольких лет обещали перезапустить культовый медиаплеер, но их слова долгое время так и оставались словами.
Дело сдвинулось с мертвой точки в конце прошлого года. В декабре Radionomy объявила о продаже всех своих активов (рекламную платформу Targetspot и библиотеку цифровых радиостанций) компании Azerion. А в январе было объявлено и о переименовании Radionomy в Llama Group, главным направлением деятельности которой стало возрождение и развитие Winamp.
Сегодня же компания наконец анонсировала запуск обновленного Winamp. Это будет не просто медиапроигрыватель, а онлайн-платформа, совмещающая в себе чуть ли не все аспекты музыкального потребления, вошедшие в моду за то десятилетие, что отсутствовал Winamp.
В новой версии плеера можно будет слушать не только музыкальные треки, но и радио, подкасты и аудиокниги. У платформ вроде Patreon или Boosty создатели нового Winamp позаимствовали функцию для артистов устанавливать систему подписок на свой контент. Наконец, помимо Windows новый Winamp будет совместим с мобильными ОС Android и iOS, а также веб-браузерами.
Главным же конкурентным преимуществом Winamp должна стать ориентированность на артистов, о которой и говорил Александр Сабунджиан. Llama Group готова предоставить создателям контента 85% выручки, получаемой от платных подписок. Доля выплат артистам у стриминговых площадок обычно значительно ниже. Так, что Apple, что Spotify отдают порядка 50–53% выручки лейблам и правообладателям. Если же сравнивать условия Winamp с сайтами вроде Patreon, то тот ежемесячно взимает с создателей контента от 5% до 12% выручки только за поддержание активного статуса их аккаунта. Кроме того, сервис берет комиссии за проведение финансовых операций, конвертацию валют и вывод средств. Создатели Winamp пока не раскрывают информацию о том, будут ли они взимать комиссию за денежные переводы.