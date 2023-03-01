Winamp для денег и души

Некогда самый популярный в мире музыкальный проигрыватель Winamp возвращается спустя почти десятилетие после своего финального официального обновления. Llama Group, занимавшаяся разработкой его новой версии все эти годы, в итоге решила превратить классический медиаплеер в полноценную стриминговую платформу.

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«В то время как стриминговые платформы облегчили артистам доступ к более широкой аудитории, их доходы остались ничтожными. Столь многообещающая революция стримингов в итоге многих артистов оставила без внимания. Они недостаточно контролируют то, как их музыка представляется и продается»,— заявил Александр Сабунджиан, генеральный директор Llama Group. Исправить эту несправедливость, по его мнению, можно только вернув людям Winamp.

Медиапроигрыватель Winamp был выпущен американской компанией Nullsoft в далеком 1997 году исключительно для компьютерных систем Microsoft Windows. Изначально он поддерживал только аудиофайлы, но позднее разработчики добавили возможность воспроизведения и видео.

Еще в 1999 году конгломерат AOL решил выкупить Nullsoft, увидев огромный потенциал в проигрывателе компании. И Winamp действительно очень быстро стал самым популярным медиаплеером в мире. К 2005 году количество его пользователей перевалило за 30 млн, в 2006 году превысило 50 млн, а к концу 2009 года достигло 70 млн. Но с наступлением эпохи смартфонов и соцсетей люди стали все реже слушать музыку через сторонние проигрыватели, такие как Winamp. И в ноябре 2013 года AOL объявила о закрытии проекта. Версия Winamp 5.666, выпущенная 12 декабря 2013 года, до сих пор остается последним официальным обновлением проигрывателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Как выглядел проигрыватель Winamp в разные годы: WinAMP 0.2a (апрель 1997 года) Фото: Winamp WinAMP 0.92 (1997 год) Фото: Winamp WinAMP 1 (июнь 1997 года) Фото: Winamp WinAMP 2 (сентябрь 1998 года) Фото: Winamp Winamp 5 (декабрь 2003 года) Фото: Winamp Winamp 5.621 (июль 2011 года) Фото: Winamp Winamp 5.9 (сентябрь 2022 года) Фото: Winamp Следующая фотография 1 / 7 Как выглядел проигрыватель Winamp в разные годы: WinAMP 0.2a (апрель 1997 года) Фото: Winamp WinAMP 0.92 (1997 год) Фото: Winamp WinAMP 1 (июнь 1997 года) Фото: Winamp WinAMP 2 (сентябрь 1998 года) Фото: Winamp Winamp 5 (декабрь 2003 года) Фото: Winamp Winamp 5.621 (июль 2011 года) Фото: Winamp Winamp 5.9 (сентябрь 2022 года) Фото: Winamp

В 2014 году Winamp у AOL выкупила бельгийская компания Radionomy Group, занимающаяся интернет-радиовещанием. Бельгийцы в течение нескольких лет обещали перезапустить культовый медиаплеер, но их слова долгое время так и оставались словами.

Дело сдвинулось с мертвой точки в конце прошлого года. В декабре Radionomy объявила о продаже всех своих активов (рекламную платформу Targetspot и библиотеку цифровых радиостанций) компании Azerion. А в январе было объявлено и о переименовании Radionomy в Llama Group, главным направлением деятельности которой стало возрождение и развитие Winamp.

Сегодня же компания наконец анонсировала запуск обновленного Winamp. Это будет не просто медиапроигрыватель, а онлайн-платформа, совмещающая в себе чуть ли не все аспекты музыкального потребления, вошедшие в моду за то десятилетие, что отсутствовал Winamp.

В новой версии плеера можно будет слушать не только музыкальные треки, но и радио, подкасты и аудиокниги. У платформ вроде Patreon или Boosty создатели нового Winamp позаимствовали функцию для артистов устанавливать систему подписок на свой контент. Наконец, помимо Windows новый Winamp будет совместим с мобильными ОС Android и iOS, а также веб-браузерами.

Главным же конкурентным преимуществом Winamp должна стать ориентированность на артистов, о которой и говорил Александр Сабунджиан. Llama Group готова предоставить создателям контента 85% выручки, получаемой от платных подписок. Доля выплат артистам у стриминговых площадок обычно значительно ниже. Так, что Apple, что Spotify отдают порядка 50–53% выручки лейблам и правообладателям. Если же сравнивать условия Winamp с сайтами вроде Patreon, то тот ежемесячно взимает с создателей контента от 5% до 12% выручки только за поддержание активного статуса их аккаунта. Кроме того, сервис берет комиссии за проведение финансовых операций, конвертацию валют и вывод средств. Создатели Winamp пока не раскрывают информацию о том, будут ли они взимать комиссию за денежные переводы.

Кирилл Сарханянц