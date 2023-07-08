Олимпийский комитет России пока не получал приглашение на Азиатские игры-2023

Олимпийский комитет России (ОКР) на данный момент не получал приглашений для участия в Азиатских играх 2023 года. Об этом заявил президент ОКР Станислав Поздняков. Ранее сегодня, 8 июля, издание Insidethegames сообщило о допуске спортсменов из России и Белоруссии на эти соревнования в нейтральном статусе.

«На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх»,— написал господин Поздняков в своем Telegram-канале.

Допуск на Азиатские игры может проложить путь российским и белорусским спортсменам на летние Олимпийские игры в Париже, предполагает Insidethegames. Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил возможность участия российских атлетов в международных турнирах в нейтральном статусе и при отсутствии поддержки военной операции на Украине.

Азиатские игры-2023 пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Игры в Париже состоятся в 2024 году, с 26 июля по 11 августа.

Президент ОКР отмечает, что многие практические решения по итогам мартовских рекомендаций МОК так и не были приняты. В марте МОК подтвердил рекомендацию о допуске к международным соревнованиям россиян, однако решение о выступлении именно на Олимпийских играх будет принято позже.

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Мария Федотова