Insidethegames: российских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023 в нейтральном статусе

Примерно 500 спортсменов из России и Белоруссии допустили до участия в Азиатских играх-2023, но в нейтральном статусе и вне медального зачета. Об этом сообщает издание Insidethegames.

По данным портала, таким образом спортсменам хотят помочь получить квалификацию на Олимпийские игры-2024 в Париже. Спортсмены будут соревноваться на играх, которые пройдут с 23 сентября по 8 октября, под нейтральным флагом. Они не будут иметь права на медали.

Об обсуждении возможного участия российских спортсменов в Азиатских играх было известно в январе 2023 года. При этом в Международном олимпийском комитете (МОК) призывали не строить догадки по поводу допуска российских спортсменов к Олимпийским играм в 2024 году. Портал Insidethegames отмечает, что допуск к соревнованиям в Ханчжоу может стать первым шагом на пути к допуску к играм в Париже.

Президент МОК Томас Бах допускал возможность участия российских атлетов в международных турнирах в нейтральном статусе и в том случае, если они не были замечены в «активной поддержке» военной операции России на Украине. При этом ряд стран протестует против участия россиян в играх в Париже. Например, сборная Польши заявила о готовности бойкотировать игры в случае допуска россиян.

Анастасия Ларина