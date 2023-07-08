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Коммерсантъ FM
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Мизулина: у наркобизнеса появился свой продакшн

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что несколько российских блогеров, аудитория которых превышает 100 тыс. подписчиков, осенью 2022 года начали освещать тему потребления наркотиков. По ее словам, вопрос обсуждался с МВД России, а Лига безопасного интернета продолжает действовать в этом направлении.

Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Екатерина Мизулина

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ряд крупных популярных блогеров в молодежной среде, это блогеры с группами и каналами более 100 тыс. подписчиков, в прямом эфире употребляют наркотики, рассказывают об этом, ежегодно показывают такой контент. Наши эксперты пришли к выводу, что у наркобизнеса появились свои продакшны, свои продюсеры»,— сказала госпожа Мизулина корреспонденту RT Константину Придыбайло.

7 июня Екатерина Мизулина сообщала, что Лига безопасного интернета обратилась в Следственный комитет РФ, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество рэп-исполнителей Kizaru, Кишлака, Big Baby Tape на предмет пропаганды употребления наркотиков.

В конце июня МВД составило соответствующий протокол в отношении Kizaru. Кроме того, региональные управления МВД «ориентированы на принятие мер по недопущению фактов популяризации наркотиков» в ходе концертов Кишлака и Big Baby Tape.

Лусине Баласян

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