На Kizaru составили административный протокол за пропаганду наркотиков

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу составило административный протокол в отношении рэпера Kizaru (Олег Нечипоренко) по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков). Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос «Лиги безопасного интернета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Kizaru Фото: Соцсети Kizaru

Как сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в Telegram, дело возбудили 27 июня. МВД проводит соответствующую проверку. По указанной статье Kizaru грозит штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб.

7 июня Екатерина Мизулина сообщала, что «Лига безопасного интернета» обратилась в Следственный комитет РФ, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество нескольких рэперов, включая Kizaru, на предмет пропаганды употребления наркотиков.

Олег Нечипоренко — рэп-исполнитель родом из Санкт-Петербурга. В середине 2000-х обвинялся в торговле наркотиками, уехал в Барселону. Содержался под арестом в Испании около трех месяцев. По словам исполнителя, дело против него было сфабриковано. В России Олег Нечипоренко находится в федеральном розыске.

Лусине Баласян