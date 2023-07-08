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Коммерсантъ FM
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Росалкогольрегулирование поддержало внеплановые проверки в сфере производства алкоголя

Росалкогольрегулирование (РАР) поддерживает инициативу главы фракции Госдумы «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова и депутата Яны Лантратовой об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом Минэкономики сообщил руководитель РАР Игорь Алешин. При этом ведомство признало нецелесообразным введение госмонополии на создание и оборот этилового спирта.

«Росалкогольрегулирование поддерживает инициативу по необходимости отмены моратория на внеплановые проверки и другие контрольные (надзорные) мероприятия в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»,— говорится в письме господина Алешина (цитата по ТАСС).

Против введения госмонополии на создание и оборот этилового спирта РАР выступает потому, что такая мера потребует «значительных затрат» федерального бюджета, связанного с приобретением государством контрольного пакета акций организаций.

Что известно о «Мистере Сидре»

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Свою инициативу депутаты выдвинули на фоне массового отравления напитком «Мистер Сидр» в начале июня. Им отравились 106 человек, из которых 36 умерли.

Госдума тем временем предложила запретить продажу пива, сидра и медовухи в общепите, зарегистрированном как ИП, а Минпромторг — ввести госрегулирование метанола.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Пивная перестройка».

Мария Федотова

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