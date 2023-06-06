Минпромторг предложил ввести госрегулирование метанола после случаев смертельного отравления

Минпромторг разработал законопроект о введении госурегулирования производства и оборота метилового спирта. В случае принятия закон ограничит перечень участников рынка производства метанола, исключив его неподконтрольный оборот.

«Минпромторг России разработал проект федерального закона, согласно которому в России запланировано введение государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола)»,— сообщает пресс-служба министерства. Документ предусматривает введение новых обязательных требований к обороту метанола.

Ранее в регионах Приволжского федерального округа в результате отравления разливным напитком «Мистер сидр» умерли более 20 человек, около 70 пострадали. Эксперты МВД по Ульяновской области обнаружили в напитке примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В связи с происшествием в Ульяновской области задержан предприниматель Анар Гусейнов. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, до десяти лет заключения).

О последствиях для отрасли читайте в публикации «Ъ» «"Мистер сидр" отравил всю отрасль».

Мария Федотова