В Тбилиси противники ЛГБТ прорвали полицейский кордон на фестивале «Неделя прайда»

Завершающее мероприятие «Недели прайда» в Тбилиси было отменено после того, как его противники прорвали кордоны полиции. Об этом сообщает «Sputnik Грузия». Полиция заявила о всех возможных принятых мерах, организаторы фестиваля обвинили ее в неспособности обеспечить безопасность.

Полиция сделала все для обеспечения безопасности на фестивале «Прайд» в Тбилиси, но большое число противников фестиваля позволило им прорвать кордон, заявил замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Директор Tbilisi Pride Мариам Кварацхелия между тем сообщила об эвакуации с территории места проведения фестиваля.

«Пришло большое число участников контракции. У нас были поставлены кордоны, но участники контракции смогли обходными путями прорвать кордоны. Однако мы смогли безопасно вывести с территории организаторов и участников, и им не нанесли никакого вреда»,— заявил Александр Дарахвелидзе, отметив, что полиция использовала все возможные ресурсы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее призвала обеспечить безопасность проведения фестиваля «Прайд». Грузинская патриархия считает, что ЛГБТ-движения «в корне противоречат грузинской культуре».

Фестиваль на закрытой территории у озера Лиси должен был завершить «Неделю прайда», которая организована НПО «Тбилиси прайд», поддерживающей ЛГБТК+ сообщество.

Мария Федотова