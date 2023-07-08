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Коммерсантъ FM
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В Тбилиси проходят акции сторонников и противников ЛГБТ

В Тбилиси сегодня, 8 июля, завершается неделя Tbilisi Pride — закрытого фестиваля в поддержку ЛБГТ-сообщества. Сотни грузин пытаются сорвать последний день ЛГБТ-фестиваля. Недовольные собрались у памятника грузинского поэта Важи-Пшавелы в Тбилиси, а затем отправились к месту проведения фестиваля. Полиция начала задержания.

Финальный день фестиваля Tbilisi Pride проходит на частной территории комплекса Lisi Wonderland в районе озера Лиси. Вход на фестиваль — только для совершеннолетних и по регистрации. Противники ЛГБТ собирались на проспекте Важи-Пшавелы, а затем двинулись к месту проведения фестиваля. Как сообщает Sova.news, полиция начала задерживать противников ЛГБТ. Столкновения начались после того, как участники анти-ЛГБТ акции попытались прорвать кордон полиции и проникнуть в район озера Лиси.

«8 июля будет последним гвоздем в крышку гроба 5 июля»,— заявил Кока Моргошия, лидер консервативного движения «Альт-Инфо». Он имеет в виду события лета 2021 года, когда противники гей-парада разгромили офис ЛГБТ-активистов в Тбилиси.

Грузинская патриархия заявила, что ЛГБТ-движения «в корне противоречат грузинской культуре». При этом патриархия выступила против насилия и за урегулирование вопроса законным образом.

МВД сообщило о мобилизации полиции и пообещало принять меры для обеспечения безопасности участников фестиваля. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что насилие и поощрение агрессии неприемлемы, передает Sova.news. По ее словам, агрессивная риторика в адрес ЛГБТ-представителей является вызовом на пути евроинтеграции страны.

Накануне стало известно, что некоторые банки заблокировали счета, на которые собирали деньги на организацию анти-ЛГБТ акций. Вчера, 7 июля, «Альт-Инфо» заявило, что Нацбанк Грузии и банк TBC заблокировали их счета.

Анастасия Ларина

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