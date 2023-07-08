«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга

Партия «Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) восьмого созыва. Как сообщил ЕАН, ни один из действующих депутатов ЕГД от партии в список не попал.
Кандидатами по единому избирательному округу определены:
- Лидер свердловского отделения партии Андрей Кузнецов
- Денис Хаванцев
- Сергей Визелко
- Максим Чирышев
- Евгений Шилов
Первой десяткой кандидатов от одномандатных округов определены:
- Денис Каракоз
- Александр Каракоз
- Ирина Окатьева
- Ярослав Уткин
- Наталья Мальцева
- Владислав Спирин
- Георгий Книжин
- Константин Абатуров
- Олег Назаров
- Ольга Атемасова
Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь. Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Ранее кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга выдвинула «Единая Россия».