«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга

Партия «Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) восьмого созыва. Как сообщил ЕАН, ни один из действующих депутатов ЕГД от партии в список не попал.

Кандидатами по единому избирательному округу определены:

Лидер свердловского отделения партии Андрей Кузнецов

Денис Хаванцев

Сергей Визелко

Максим Чирышев

Евгений Шилов

Первой десяткой кандидатов от одномандатных округов определены:

Денис Каракоз

Александр Каракоз

Ирина Окатьева

Ярослав Уткин

Наталья Мальцева

Владислав Спирин

Георгий Книжин

Константин Абатуров

Олег Назаров

Ольга Атемасова

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь. Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Ранее кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга выдвинула «Единая Россия».

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