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«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга

Партия «Справедливая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы (ЕГД) восьмого созыва. Как сообщил ЕАН, ни один из действующих депутатов ЕГД от партии в список не попал.

Кандидатами по единому избирательному округу определены:

  • Лидер свердловского отделения партии Андрей Кузнецов
  • Денис Хаванцев
  • Сергей Визелко
  • Максим Чирышев
  • Евгений Шилов

Первой десяткой кандидатов от одномандатных округов определены:

  • Денис Каракоз
  • Александр Каракоз
  • Ирина Окатьева
  • Ярослав Уткин
  • Наталья Мальцева
  • Владислав Спирин
  • Георгий Книжин
  • Константин Абатуров
  • Олег Назаров
  • Ольга Атемасова

Выборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на сентябрь. Согласно принятым в апреле поправкам в Устав города, 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам, 10 — по партийным спискам, а не 50/50, как было ранее. Ранее кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга выдвинула «Единая Россия».

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