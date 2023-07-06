Партия власти выбрала лица

Свердловское отделение «Единой России» провело 40-ю конференцию, в ходе которой тайным голосованием определило кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Всего выдвинуто 45 человек: 25 кандидатов от округов (по количеству округов) и 20 (с запасом) — по партсписку. Губернатор Евгений Куйвашев призвал партийцев увеличить электорат и пригрозил отчитать отделения, которые плохо это сделают. По его словам, предстоящие выборы станут подготовкой к выборам президента в 2024 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единороссы получили установку «не допускать провокаций со стороны политических оппонентов»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Единороссы получили установку «не допускать провокаций со стороны политических оппонентов»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Очередная 40-я конференция Свердловского регионального отделения «Единой России» прошла вечером 6 июля, в четверг. Основными ее вопросами стало определение кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга. Выборы в думу пройдут 9 и 10 сентября. На них изберут 35 городских депутатов — 25 по одномандатным округам и 10 по партийным спискам.

Открыл конференцию секретарь регионального отделения, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Екатеринбург во многом определяет вектор промышленного и социально-экономического развития всего региона и является одним из драйверов роста области. Именно поэтому нам очень важно, чтобы Екатеринбургская городская дума была консолидированным и эффективно работающим органом»,— сказал он.

Глава региона призвал секретарей местных отделений партии взять на личный контроль «работу по формированию и расширению электоральной базы». «В сжатые сроки провести работу по актуализации и уточнению данных наших сторонников. Выявление и формирование их четкого поименного пула — наша важнейшая задача. На внеочередном заседании заслушаем те отделения, которые эту работу не скажу, что проваливают, но не до конца исполняют возложенную на них работу»,— отметил господин Куйвашев.

Предстоящие выборы, по его словам, важны с точки зрения подготовки к выборам президента в 2024 году. «Акценты в идеологической мобилизационной работе регионального отделения необходимо сделать с учетом подготовки к следующему году»,— сказал губернатор. Он призвал членов партии в период перед выборами сохранять «стабильную общественно-политическую ситуацию» в городе и «не допускать провокаций со стороны политических оппонентов».

Определение кандидатов в депутаты думы Екатеринбурга проходило путем тайного голосования. Для него был предложен сформированный перечень из 20 человек, которые будут участвовать в выборах по партсписку. Это число в два раза больше предлагаемых мандатов, поскольку, предполагается, что некоторые кандидаты откажутся от мест в пользу следующих в списке, а некоторые могут добровольно или по другим обстоятельствам сложить полномочия в течение пятилетнего срока работы думы.

Для голосования был предложен перечень из 25 кандидатов, выдвигаемых на выборы в округах. Участие в голосовании приняли 183 делегата. Положительно за оба списка высказались 178 человек, против — пятеро.

По результатам голосования, первой десяткой кандидатов по партсписку определены:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов;

Депутат Госдумы Антон Шипулин;

Депутат заксобрания Свердловской области Сергей Карякин;

Депутат гордумы Алексей Вихарев;

Депутат Тимофей Жуков;

Гендиректор управляющей компании ООО «Агро-Актив» Илья Бондарев;

Депутат Анастасия Немец;

Главврач ГАУЗ СО ДГКБ №9 Игорь Огарков;

Депутат Антон Швалев;

Руководитель свердловского отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Данил Тупица.

Кандидатами от одномандатных округов определены:

№1 (Академический и Ленинский районы) — депутат гордумы Михаил Матвеев;

№2 (Академический район) — реаниматолог ГАУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» Станислав Киселев;

№3 (Верх-Исетский район) — исполнительный директор АО «Специализированный застройщик "УГМК-Макаровский"» Дмитрий Сторожилов;

№4 (Верх-Исетский район) — депутат Татьяна Вяткина;

№5 (Верх-Исетский и Ленинский районы) — начальник управления организационного управления службы директора по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Алексей Смирнов;

№6 (Железнодорожный район) — депутат Александр Колесников;

№7 (Железнодорожный и Верх-Исетский районы) — депутат Алексей Мещеряков;

№8 (Железнодорожный и Верх-Исетский районы) — сын депутата Госдумы Александр Альшевских;

№9 (Кировский и Октябрьский районы) — доцент кафедры прикладной социологии УрФУ Анна Гурарий;

№10 (Кировский район) — бывший председатель комитета по экологии и природопользованию мэрии Артур Зиганшин;

№11 (Кировский район) — депутат Владимир Крицкий;

№12 (Ленинский район) — депутат Виталий Чачин;

№13 (Ленинский район) — депутат Александра Журавлева;

№14 (Октябрьский район) — депутат Павел Пустозеров;

№15 (Октябрьский район) — депутат Михаил Вечкензин;

№16 (Орджоникидзевский район) — заместитель гендиректора по общим вопросам ООО «Консалтинговый центр М&А» Алексей Шестаков;

№17 (Орджоникидзевский район) — директор АНО «Волонтерский центр Русской медной компании "Сила Урала"» Владислав Овчинников;

№18 (Орджоникидзевский район) — спикер думы седьмого созыва Игорь Володин;

№19 (Орджоникидзевский район) — депутат Алексей Вихарев;

№20 (Орджоникидзевский, Кировский и Железнодорожный районы) — депутат Владимир Стругов;

№21 (Ленинский, Октябрьский и Чкаловский районы) — главврач ГАУЗ СО Свердловская областная стоматологическая поликлиника Марина Харитонова

№22 (Чкаловский район) — депутат Дмитрий Сергин;

№23 (Чкаловский район) — депутат Елена Бондаренко;

№24 (Чкаловский район) — руководитель свердловского реготделения организации «Молодая Гвардия Единой России» Данил Тупица;

№25 (Чкаловский район) — член Общественной палаты Свердловской области Сергей Павленко.

Катерина Якушева