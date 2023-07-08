В квартиры встраивают лизинг

В Центробанке предлагают замену ипотеке. Как пишут «Известия», альтернативой может стать квартира в лизинг. Это подойдет тем, у кого нет денег на первый взнос, нет кредитной истории, а также тем, кто проходил процедуру банкротства. В некоторых странах, например, в Италии и Испании, такой опцией уже активно пользуются. В России же взять квартиру в лизинг предлагает проект арендного жилья «Дом.РФ». В чем преимущества и недостатки такого формата? Выяснял Григорий Колганов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лизинг на квартиру работает так: сначала заключается договор долгосрочной аренды на период не больше 10 лет. С этого момента у съемщика появляется право выкупить объект, правда, к моменту окончания соглашения право превращается в обязанность. Для сравнения: по последним данным ЦБ, ипотеку в среднем сейчас берут на 26 лет. В ближайшие годы квартирный лизинг, скорее всего, будет востребован у россиян, считает гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов:

«Этот продукт конкурирует с классической арендой. Здесь есть очевидные преимущества. Во-первых, ты на долгий срок становишься правообладателем этой квартиры. Во-вторых, можешь рассчитывать на то, что в течение всего срока лизинговых платежей, допустим, это 10 лет, оттуда тебя точно не выгонят, а хозяин не повысит арендную ставку. Кроме того, ты можешь сделать комфортный ремонт под себя, привезти мебель, которую хочешь, то есть пользоваться квартирой как собственной».

В некоторых банках считают, что лизинг не заменит ипотеку, а станет еще одной услугой на рынке. Причем выгодной не для всех, ведь ежемесячный НДС придется выплачивать покупателю. Из плюсов лизинга — небольшой пакет документов для оформления. Понадобится только СНИЛС, ИНН и паспорт. А залог или поручители при такой сделке вовсе не нужны. Ведь объект не перейдет в собственность съемщика, пока тот его полностью не выкупит. Но в этом же основной минус опции, считает управляющий партнер аудиторской компании ФБК Алексей Терехов:

«Если Центральный банк говорит, что лизинг — это по-другому, а в чем по-другому? В том, что у арендатора-банка или компании, которая занимается управлением недвижимостью, на балансе остается квартира, и это не является оспоримым имуществом? То есть нельзя, например, прийти и сказать: это мое имущество, здесь у меня живут маленькие дети, бабушка и дедушка, поэтому вы не можете меня выселить.

Вы являетесь долгосрочным арендатором. В случае прекращения платежей придется взять свой чемодан с кухонной утварью и уйти из этой квартиры».

Для лизинговой компании опция тоже не слишком выгодна. Рыночная доходность аренды — порядка 5% годовых. Ипотека без господдержки сейчас в среднем выдается под 11%. Так что новый инструмент вряд ли жизнеспособен без субсидирования от государства. Словом, в нынешних экономических условиях властям логичнее было бы поддерживать граждан с жилищными кредитами, полагает директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев:

«С учетом непонятных перспектив рынка недвижимости, а я думаю, что цены на нее будут снижаться, это уже происходит, разрабатывать подобные механизмы неразумно. Нам сейчас надо поддерживать в первую очередь тех, кто взял ипотечные кредиты, купил квартиры и ежемесячно должен выполнять обязательства. Им тяжелее всего, но почему-то никаких мер по поддержке этих людей даже не упоминается».

Кстати, лизинг на квартиру доступен в России с 2011 года. Тогда вступила в силу поправка в федеральный закон, которая разрешила использовать подобную услугу в личных целях. Теперь государство взялось за популяризацию этой опции — ее включили в стратегию развития финансового рынка до 2030-го.

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Мария Широкова