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Коммерсантъ FM
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В квартиры встраивают лизинг

Насколько выгодна долгосрочная аренда с последующим выкупом

В Центробанке предлагают замену ипотеке. Как пишут «Известия», альтернативой может стать квартира в лизинг. Это подойдет тем, у кого нет денег на первый взнос, нет кредитной истории, а также тем, кто проходил процедуру банкротства. В некоторых странах, например, в Италии и Испании, такой опцией уже активно пользуются. В России же взять квартиру в лизинг предлагает проект арендного жилья «Дом.РФ». В чем преимущества и недостатки такого формата? Выяснял Григорий Колганов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Лизинг на квартиру работает так: сначала заключается договор долгосрочной аренды на период не больше 10 лет. С этого момента у съемщика появляется право выкупить объект, правда, к моменту окончания соглашения право превращается в обязанность. Для сравнения: по последним данным ЦБ, ипотеку в среднем сейчас берут на 26 лет. В ближайшие годы квартирный лизинг, скорее всего, будет востребован у россиян, считает гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов:

«Этот продукт конкурирует с классической арендой. Здесь есть очевидные преимущества. Во-первых, ты на долгий срок становишься правообладателем этой квартиры. Во-вторых, можешь рассчитывать на то, что в течение всего срока лизинговых платежей, допустим, это 10 лет, оттуда тебя точно не выгонят, а хозяин не повысит арендную ставку. Кроме того, ты можешь сделать комфортный ремонт под себя, привезти мебель, которую хочешь, то есть пользоваться квартирой как собственной».

ЦБ рассматривает лизинг жилья на замену ипотеке

В некоторых банках считают, что лизинг не заменит ипотеку, а станет еще одной услугой на рынке. Причем выгодной не для всех, ведь ежемесячный НДС придется выплачивать покупателю. Из плюсов лизинга — небольшой пакет документов для оформления. Понадобится только СНИЛС, ИНН и паспорт. А залог или поручители при такой сделке вовсе не нужны. Ведь объект не перейдет в собственность съемщика, пока тот его полностью не выкупит. Но в этом же основной минус опции, считает управляющий партнер аудиторской компании ФБК Алексей Терехов:

«Если Центральный банк говорит, что лизинг — это по-другому, а в чем по-другому? В том, что у арендатора-банка или компании, которая занимается управлением недвижимостью, на балансе остается квартира, и это не является оспоримым имуществом? То есть нельзя, например, прийти и сказать: это мое имущество, здесь у меня живут маленькие дети, бабушка и дедушка, поэтому вы не можете меня выселить.

Вы являетесь долгосрочным арендатором. В случае прекращения платежей придется взять свой чемодан с кухонной утварью и уйти из этой квартиры».

Для лизинговой компании опция тоже не слишком выгодна. Рыночная доходность аренды — порядка 5% годовых. Ипотека без господдержки сейчас в среднем выдается под 11%. Так что новый инструмент вряд ли жизнеспособен без субсидирования от государства. Словом, в нынешних экономических условиях властям логичнее было бы поддерживать граждан с жилищными кредитами, полагает директор головного офиса компании «БЕСТ-Недвижимость» Шамиль Кочекаев:

«С учетом непонятных перспектив рынка недвижимости, а я думаю, что цены на нее будут снижаться, это уже происходит, разрабатывать подобные механизмы неразумно. Нам сейчас надо поддерживать в первую очередь тех, кто взял ипотечные кредиты, купил квартиры и ежемесячно должен выполнять обязательства. Им тяжелее всего, но почему-то никаких мер по поддержке этих людей даже не упоминается».

Кстати, лизинг на квартиру доступен в России с 2011 года. Тогда вступила в силу поправка в федеральный закон, которая разрешила использовать подобную услугу в личных целях. Теперь государство взялось за популяризацию этой опции — ее включили в стратегию развития финансового рынка до 2030-го.

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Мария Широкова

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