ЦБ рассматривает лизинг жилья на замену ипотеке

Центробанк рассматривает развитие лизинга жилья в качестве альтернативы ипотеке. Для этого необходимо установить требования к прозрачности игроков рынка, а также уравнять условия для аренды и ипотеки в части налогов. Об этом регулятор рассказал «Известиям».

По словам представителя Центробанка, такой инструмент подходит для заемщиков, которые не могут по какой-либо причине воспользоваться ипотекой. Речь идет о людях, у которых нет кредитной истории, а также о тех, у кого нет средств на первоначальный взнос.

В регуляторе отметили, что в международной и российской практике есть удачные примеры внедрения таких инструментов. Среди них — аренда с правом выкупа в Италии и Испании, в России — проект арендного жилья ДОМ.РФ.

Развитие коммерческого лизинга требует регулирования участников рынка, а именно требования к их финансовой устойчивости и прозрачности. Кроме того, предстоит выровнять финансовые условия работы лизинга жилья и ипотеки в части зачета НДС и расчета налога на имущество.

В декабре 2022 года Минфин разработал проект стратегии развития финансового рынка до 2030 года. Тогда на фоне вероятной отмены льготной ипотеки ведомство предложило развивать аренду жилья с правом выкупа.

Покупать жилье с помощью лизинга в России разрешено с 2011 года. Для этого заключается трехсторонний договор, согласно которому в течение определенного срока клиент должен выкупить квартиру.

Полина Мотызлевская