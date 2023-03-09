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Коммерсантъ FM
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Дистрибуторы разделили выпивку

Импортеры алкоголя из РФ потеснили глобальных

От снижения активности на российском рынке глобальных поставщиков спиртного ожидаемо выигрывали местные импортеры. Так, Beluga Group за год стала лидером по ввозу в РФ крепкого алкоголя, обогнав Pernod Ricard. Нарастить поставки также удалось Luding Group, X5 Group и Ladoga. В этом году на конъюнктуру будет влиять разрешенный в прошлом ноябре параллельный импорт алкоголя — это может отразиться на доле участников рынка.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из имеющихся у “Ъ” данных следует, что Beluga Group в 2022 году ввезла в РФ 8,98 млн л крепкого алкоголя, что меньше на 2% год к году. Однако это не помешало компании стать по итогам года крупнейшим импортером крепкого алкоголя в Россию. Этому способствовало и сокращение объемов поставок на 50% год к году, до 6,95 млн л со стороны Pernod Ricard Rouss (Ararat, Chivas Regal, Jameson, Absolut), занимавшего в прошлые периоды первое место по объему импорта. Теперь компания вторая по этому показателю. Третьим стала Luding Group, которая ввезла 4,87 млн л крепких напитков против 4,83 млн л годом ранее.

В то же время в целом импорт крепкого алкоголя в РФ без учета поставок из стран ЕАЭС в 2022 году снизился на 36% год к году, до 62,46 млн л. Ввоз осложнился с началом военных действий на Украине и новой волны санкций. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного в РФ, а ЕС — алкоголя дороже €300 за единицу. Поставки также приостанавливали отдельные иностранные производители.

Из тройки крупнейших импортеров крепкого спиртного выбыли ушедшая из РФ Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и дистрибутор Maxxium Russia, который ранее принадлежал Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan), а в 2022 году был продан местному менеджменту. По имеющимся у “Ъ” данным, Diageo и Maxxium Russia в 2022 году сократили ввоз крепкого спиртного в РФ на 80% и 76%, до 2,47 млн л и 2,6 млн л соответственно.

Четвертую строчку по импорту крепкого алкоголя заняла российская структура Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), снизив поставки на 40%, до 4,59 млн л. А подразделение Campari Group (коньяк Bisquit, ром Trois Rivieres) увеличило импорт крепких напитков на 7%, до 2,86 млн л год к году. В Beluga Group, Pernod Ricard, Diageo, Maxxium Russia, Bacardi и Campari комментарии не предоставили.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что у Beluga Group заметный объем поставок обеспечивает испанская Torres с ассортиментом бренди. В Beluga Group сообщали, что среди импортных брендов наибольший рост продаж в 2022 году показывали ромы Barcelo, Plantation и коньяк «Ной». Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что в 2022 году наибольшими темпами рос импорт арманьяка, британского и ирландского виски, текилы, чачи и кальвадоса.

Ставшая крупнейшим импортером вина X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток»), по имеющимся у “Ъ” данным, в 2022 году увеличила ввоз крепких напитков на 115%, до 3,61 млн л год к году. У Ladoga ввоз крепкого спиртного вырос на 34%, до 1,5 млн л, а у ГК «Руст» — сократился на 84%, до 825,6 тыс. л. В X5 результаты объясняют расширением ассортимента, географии и улучшением эффективности прямого импорта. У Ladoga драйверами стали виски, ром, французский коньяк и армянские напитки в связи с уходом больших брендов, говорит президент компании Вениамин Грабар. В ГК «Руст» пояснили, что в 2022 году фокусировались на развитии портфеля итальянских игристых вин Gancia, выстраивали новые цепочки для поставок Jagermeister и запускали свои продукты.

Как отмечает Александр Ставцев, в результатах 2022 года не отражен эффект от параллельного импорта, так как он запущен для алкоголя только в прошлом ноябре, но в будущем эти объемы могут влиять на доли игроков. Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов уточняет, что большой объем по параллельному импорту везут ритейлеры, появляются новые импортеры, меняется состав стран-поставщиков. Так, говорит он, заметно вырос ввоз виски из Болгарии, Словакии, Чехии. Вениамин Грабар отмечает, что импорт крепкого алкоголя в 2023 году будет зависеть от расширения или сокращения перечня доступных к параллельному импорту брендов и логистического фактора.

Анатолий Костырев

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