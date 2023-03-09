Дистрибуторы разделили выпивку

От снижения активности на российском рынке глобальных поставщиков спиртного ожидаемо выигрывали местные импортеры. Так, Beluga Group за год стала лидером по ввозу в РФ крепкого алкоголя, обогнав Pernod Ricard. Нарастить поставки также удалось Luding Group, X5 Group и Ladoga. В этом году на конъюнктуру будет влиять разрешенный в прошлом ноябре параллельный импорт алкоголя — это может отразиться на доле участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Из имеющихся у “Ъ” данных следует, что Beluga Group в 2022 году ввезла в РФ 8,98 млн л крепкого алкоголя, что меньше на 2% год к году. Однако это не помешало компании стать по итогам года крупнейшим импортером крепкого алкоголя в Россию. Этому способствовало и сокращение объемов поставок на 50% год к году, до 6,95 млн л со стороны Pernod Ricard Rouss (Ararat, Chivas Regal, Jameson, Absolut), занимавшего в прошлые периоды первое место по объему импорта. Теперь компания вторая по этому показателю. Третьим стала Luding Group, которая ввезла 4,87 млн л крепких напитков против 4,83 млн л годом ранее.

В то же время в целом импорт крепкого алкоголя в РФ без учета поставок из стран ЕАЭС в 2022 году снизился на 36% год к году, до 62,46 млн л. Ввоз осложнился с началом военных действий на Украине и новой волны санкций. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного в РФ, а ЕС — алкоголя дороже €300 за единицу. Поставки также приостанавливали отдельные иностранные производители.

Из тройки крупнейших импортеров крепкого спиртного выбыли ушедшая из РФ Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и дистрибутор Maxxium Russia, который ранее принадлежал Beam Suntory (Jim Beam) и Edrington (Macallan), а в 2022 году был продан местному менеджменту. По имеющимся у “Ъ” данным, Diageo и Maxxium Russia в 2022 году сократили ввоз крепкого спиртного в РФ на 80% и 76%, до 2,47 млн л и 2,6 млн л соответственно.

Четвертую строчку по импорту крепкого алкоголя заняла российская структура Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), снизив поставки на 40%, до 4,59 млн л. А подразделение Campari Group (коньяк Bisquit, ром Trois Rivieres) увеличило импорт крепких напитков на 7%, до 2,86 млн л год к году. В Beluga Group, Pernod Ricard, Diageo, Maxxium Russia, Bacardi и Campari комментарии не предоставили.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что у Beluga Group заметный объем поставок обеспечивает испанская Torres с ассортиментом бренди. В Beluga Group сообщали, что среди импортных брендов наибольший рост продаж в 2022 году показывали ромы Barcelo, Plantation и коньяк «Ной». Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что в 2022 году наибольшими темпами рос импорт арманьяка, британского и ирландского виски, текилы, чачи и кальвадоса.

Ставшая крупнейшим импортером вина X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток»), по имеющимся у “Ъ” данным, в 2022 году увеличила ввоз крепких напитков на 115%, до 3,61 млн л год к году. У Ladoga ввоз крепкого спиртного вырос на 34%, до 1,5 млн л, а у ГК «Руст» — сократился на 84%, до 825,6 тыс. л. В X5 результаты объясняют расширением ассортимента, географии и улучшением эффективности прямого импорта. У Ladoga драйверами стали виски, ром, французский коньяк и армянские напитки в связи с уходом больших брендов, говорит президент компании Вениамин Грабар. В ГК «Руст» пояснили, что в 2022 году фокусировались на развитии портфеля итальянских игристых вин Gancia, выстраивали новые цепочки для поставок Jagermeister и запускали свои продукты.

Как отмечает Александр Ставцев, в результатах 2022 года не отражен эффект от параллельного импорта, так как он запущен для алкоголя только в прошлом ноябре, но в будущем эти объемы могут влиять на доли игроков. Гендиректор АСТ Леонид Рафаилов уточняет, что большой объем по параллельному импорту везут ритейлеры, появляются новые импортеры, меняется состав стран-поставщиков. Так, говорит он, заметно вырос ввоз виски из Болгарии, Словакии, Чехии. Вениамин Грабар отмечает, что импорт крепкого алкоголя в 2023 году будет зависеть от расширения или сокращения перечня доступных к параллельному импорту брендов и логистического фактора.

Анатолий Костырев