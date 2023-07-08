Издание «Ярновости» приостановило деятельность после внесения в реестр иноагентов

Ярославское издание «Ярновости» приостановило работу после того, как Минюст внес его в реестр иностранных агентов. Сотрудники отправили запросы и подготовили документы для суда, но никто внутри редакции не захотел продолжать деятельность с маркировкой иноагента. Уведомление о решении направлено в Роскомнадзор.

«Чисто теоретически мы могли бы продолжать выходить и с маркировкой иноагентов, но ни один из сотрудников редакции этого не хочет, так что сегодня мы приняли решение о приостановлении деятельности СМИ»,— говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

«Ярновости» существовали больше 10 лет. Издание было внесено в реестр иностранных агентов 2 июня. Спустя несколько дней работа сайта была приостановлена. По данным «Медиалогии» «Ярновости» занимали третье место в рейтинге самых цитируемых СМИ Ярославской области.

Леонид Уварчев