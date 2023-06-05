«Ярновости» приостановил работу после внесения в реестр иноагентов

Редакция «Ярновости» приняла решение временно приостановить работу после того, как 2 июня сетевое издание попало в перечень иностранных агентов. Минюст утверждал, что «Ярновости» «распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях», а также участвовало в распространении материалов иноагента.

В «Ярновостях» заявили, что никаких предостережений от Роскомнадзора или других контролирующих органов нам не получали. Редакция также не знает, в чем конкретно заключаются претензии Минюста. «Редакцией принято решение приостановить работу сайта до выяснения всех обстоятельств. Telegram-канал будет продолжать свою деятельность, поскольку ведется частными лицами, не имеющими к ООО никакого отношения»,— уточнили в редакции.

Генеральным директором ООО «Ярновости» и главным редактором одноименного СМИ является Антон Туманов. На сайте издания говорится, что его основная идея — «оперативно донести до читателя актуальную и достоверную информацию о событиях в сфере экономики и политики, а также в области культуры, науки и образования».

Лаура Кеффер