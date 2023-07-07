Тинькофф-банк приостановит переводы в доллары в казахстанский Freedom Finance

Тинькофф-банк с 17 июля приостанавливает SWIFT-переводы в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Об этом Frank Media и ТАСС сообщили в Тинькофф-банке. Возможность переводов в рублях, тенге и юанях сохраняется.

«Мы проинформировали клиентов о приостановке SWIFT-переводов в долларах в казахстанский банк Freedom Finance. Ограничения начнут действовать с 17 июля 2023 года. При этом переводы в рублях, тенге и юанях продолжают работать»,— сообщили в пресс-службе Тинькофф-банка.

С 5 июля он ввел ограничения на валютные переводы в казахстанский банк: перевести можно до $20 тыс. за раз, комиссия составляет 1% (минимальная $30, максимальная — $200).

В марте Тинькофф-банк начал предлагать клиентам открыть карты в Казахстане.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «''Тинькофф'' достает карты из рукава».

Мария Федотова