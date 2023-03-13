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Коммерсантъ FM
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«Тинькофф» достает карты из рукава

Как можно оформить Mastercard в Казахстане

Тинькофф-банк начал предлагать клиентам открыть карты в Казахстане. Услуга доступна по подписке Premium, пишет Forbes. В самой организации говорят, что не оформляют, а лишь рассказывают о возможности получить карту Freedom Bank с платежной системой Mastercard. Она стоит 30 тыс. тенге (около 5 тыс. руб.)

Фото: Freedom Bank

Фото: Freedom Bank

“Ъ FM” убедился в наличии такой услуги. Детали рассказал один из клиентов Тинькофф-банка Владимир. Оформить карту ему предложил персональный менеджер, говорит он: «Необходимо получить ИИН, это что-то вроде нашего ИНН — просто у них название чуть-чуть другое. Там нужны данные загранпаспорта, можно еще приложить его скан и сделать селфи. Заявка отправляется на рассмотрение, ее обрабатывают вроде бы в течение трех дней.

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И, как я понимаю, сами представители "Тинькофф" присылают своего курьера с картой банка либо ее можно оформить виртуально. Все взаимодействия, расчеты будут происходить через приложение "Фридом Финанс". Там есть, по-моему, четыре валюты, в которых могут производиться операции. Карта пополняется через сервис MoneySend. Второй способ — по реквизитам».

Тинькофф — не первый банк, который предлагает помощь в открытии иностранных карт. Информацию получали премиальные клиенты и других кредитных организаций. Станет ли услуга массовой? И смогут ли банки на этом заработать? Генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев уверен, что для бизнеса это лишь способ поддержания лояльности клиентов:

«Большинство крупных банков так или иначе такую информацию сообщали. Здесь вопрос в партнерстве с зарубежными банками. Речь не идет о том, что крупные кредитные организации специально партнерятся с организациями из других стран. Но индивидуально такие предложения клиентам они делают, в том числе чтобы можно было организовать более комфортные поездки за рубеж.

Российский банк в этой схеме, может быть, не посредник, а, скажем так, информирующее звено.

Тот, кто сообщает о такой возможности, опции. Я даже не думаю, что здесь речь о посредничестве с какой-то комиссией. И тут нет задачи что-то с этого получить в качестве какого-то комиссионного дохода или еще что-то. Так банки, особенно в премиальном сегменте, сохраняют лояльность клиентов».

Тинькофф-банк 25 февраля попал под европейские санкции. После этого он приостановил переводы в долларах и евро в кредитные организации Турции и валютные транзакции в Грузию. В самом банке не ответили на запрос о помощи в открытии казахстанских карт.

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Иван Корякин

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