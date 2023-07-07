Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $800 млн

Вашингтон в рамках новой военной помощи на $800 млн передает Киеву боевые машины пехоты (БМП) Bradley, бронетранспортеры (БТР) Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot.
«В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы»,— сообщил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
В пакет помощи вошли:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- ракеты AIM-7 для ПВО;
- зенитные комплексы Stinger;
- дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 31 155-миллиметровая гаубица;
- артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;
- 32 БМП Bradley;
- 32 БТР Stryker;
- оборудование для разминирования;
- ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- беспилотные летательные аппараты Penguin;
- 27 тактических машин для восстановления техники;
- 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
- подрывные боеприпасы и системы расчистки препятствий;
- стрелковое оружие и более 28 млн патронов и гранат;
- запасные части и другое полевое оборудование.
В общей сложности США выделили Украине более $42 млрд на помощь в области безопасности при администрации Джо Байдена, в том числе более $41,3 млрд с февраля 2022 года.
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