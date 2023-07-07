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Коммерсантъ FM
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Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $800 млн

Вашингтон в рамках новой военной помощи на $800 млн передает Киеву боевые машины пехоты (БМП) Bradley, бронетранспортеры (БТР) Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot.

«В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы»,— сообщил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

В пакет помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • ракеты AIM-7 для ПВО;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 31 155-миллиметровая гаубица;
  • артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;
  • 32 БМП Bradley;
  • 32 БТР Stryker;
  • оборудование для разминирования;
  • ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • беспилотные летательные аппараты Penguin;
  • 27 тактических машин для восстановления техники;
  • 10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
  • подрывные боеприпасы и системы расчистки препятствий;
  • стрелковое оружие и более 28 млн патронов и гранат;
  • запасные части и другое полевое оборудование.

В общей сложности США выделили Украине более $42 млрд на помощь в области безопасности при администрации Джо Байдена, в том числе более $41,3 млрд с февраля 2022 года.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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