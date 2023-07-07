Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $800 млн

Вашингтон в рамках новой военной помощи на $800 млн передает Киеву боевые машины пехоты (БМП) Bradley, бронетранспортеры (БТР) Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot.

«В новый пакет помощи на $800 млн войдут артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы»,— сообщил на брифинге заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

В пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

31 155-миллиметровая гаубица;

артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм;

32 БМП Bradley;

32 БТР Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты Penguin;

27 тактических машин для восстановления техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

подрывные боеприпасы и системы расчистки препятствий;

стрелковое оружие и более 28 млн патронов и гранат;

запасные части и другое полевое оборудование.

В общей сложности США выделили Украине более $42 млрд на помощь в области безопасности при администрации Джо Байдена, в том числе более $41,3 млрд с февраля 2022 года.

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Мария Федотова