ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в июле 2024 и 2025 годов на 8%

Регулируемые цены на природный газ в России предлагается проиндексировать с 1 июля 2024 года и 1 июля 2025 года на 8%. Речь идет о ценах для всех категорий потребителей: как населения, так и промышленности. Соответствующий документ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее цены на газ повышались в декабре 2022 года на 8,5%.

Приказом утверждаются оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами.

«Новые оптовые цены на газ начнут действовать с 1 июля 2024 года. Таким образом, их изменение будет плановым и первым за полтора года»,— дали комментарий «Интерфаксу» в ФАС. Полученные средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей, рассказали в ведомстве. Как отметили в ФАС, вырученные от повышения тарифов средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.

В Минэнерго необходимость повышения объяснили также тем, что сейчас более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет. «Кроме того, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной»,— сообщили в ведомстве «Интерфаксу».

Предыдущий раз тарифы на газ повышались на 8,5% с 1 декабря 2022 года. За прошлый год «Газпром» в сократил почти на 46% экспорт в дальнее зарубежье. Чистая прибыль «Газпрома», как следует из отчетности по МСФО за 2022 год, сократилась на 41,4%, до 1,226 трлн руб. На этом фоне акционеры компании решили отказаться от выплаты дивидендов.

О ситуации на внутреннем рынке газа читайте в интервью главы «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова.

Мария Федотова