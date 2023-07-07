Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС предложила повысить регулируемые цены на газ в июле 2024 и 2025 годов на 8%

Регулируемые цены на природный газ в России предлагается проиндексировать с 1 июля 2024 года и 1 июля 2025 года на 8%. Речь идет о ценах для всех категорий потребителей: как населения, так и промышленности. Соответствующий документ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Ранее цены на газ повышались в декабре 2022 года на 8,5%.

Приказом утверждаются оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами.

«Новые оптовые цены на газ начнут действовать с 1 июля 2024 года. Таким образом, их изменение будет плановым и первым за полтора года»,— дали комментарий «Интерфаксу» в ФАС. Полученные средства пойдут на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей, рассказали в ведомстве. Как отметили в ФАС, вырученные от повышения тарифов средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей.

В Минэнерго необходимость повышения объяснили также тем, что сейчас более 30% российских газопроводов находятся в эксплуатации уже более 40 лет. «Кроме того, индексация тарифов позволит ускорить темп реализации программы социальной газификации, которая стала бессрочной»,— сообщили в ведомстве «Интерфаксу».

Предыдущий раз тарифы на газ повышались на 8,5% с 1 декабря 2022 года. За прошлый год «Газпром» в сократил почти на 46% экспорт в дальнее зарубежье. Чистая прибыль «Газпрома», как следует из отчетности по МСФО за 2022 год, сократилась на 41,4%, до 1,226 трлн руб. На этом фоне акционеры компании решили отказаться от выплаты дивидендов.

О ситуации на внутреннем рынке газа читайте в интервью главы «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...