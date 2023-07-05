Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Спрос на газ на внутреннем рынке в основном стабилен»

Глава «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов о газификации и долгах за газ

На фоне снижения экспорта поставки газа на внутренний рынок становятся все более существенным источником выручки «Газпрома». О том, какие точки роста спроса видит компания и как решается проблема с задолженностями за газ на Северном Кавказе, “Ъ” рассказал гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

Сергей Густов

Сергей Густов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сергей Густов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Какие точки роста потребления газа на внутреннем рынке страны вы сейчас видите?

— Основное направление — это расширение газовой инфраструктуры в рамках программы газификации и догазификации 2021–2025 годов. Доступ к природному газу, в том числе за пределами 2025 года, получат более 977 тыс. домовладений и 4,7 тыс. котельных в 5,7 тыс. населенных пунктов. Дополнительный спрос на газ населением и промышленными предприятиями мы прогнозируем на уровне 20 млрд кубометров.

Если говорить о догазификации — подключении к газовым сетям домовладений в уже газифицированных населенных пунктах,— то сетевой газ подведен до границ почти 600 тыс. домовладений. Еще одно направление — развитие рынка газомоторного топлива.

Также большой блок — потребление газа промышленными потребителями, в том числе сельскохозяйственного сектора. Например, недавно газифицировали завод по производству молока в Ленинградской области. Экономический эффект прост: использование газа предприятию выгоднее, чем дизельного топлива, в разы. Кроме тех, кто включен в программы развития газоснабжения и газификации, ожидаем прирост по крупным перспективным проектам, которые с большой вероятностью будут реализованы. Это еще порядка 13 млрд кубометров.

— Каков прогноз по спросу на газ в 2023 году?

— За прошедшие пять месяцев отбор газа проходит в плановых договорных объемах, существенных колебаний показателя в целом по итогам года не ожидаем. Если детализировать, ожидаем определенный рост в агрохимии, электроэнергетике, нефтехимии и металлургической промышленности.

А вообще, анализируя динамику поставок газа, видим стабильный спрос. Действительно, мы видели небольшое снижение газопотребления в 2020 году, когда началась пандемия, однако в последнее время спрос на газ на внутреннем рынке в основном стабилен и сопровождается ростом по ряду отраслей. Так, в 2022 году рост потребления газа показали производители цемента — на 12,8%, а агропромышленный комплекс вырос на 2%.

— Будут ли пересматриваться объемы финансирования или параметры программы газификации, учитывая, как существенно увеличилась налоговая нагрузка и упали доходы «Газпрома»?

— Общий объем финансирования программ развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы составляет более 788 млрд руб. Никаких сложностей, связанных с финансированием, у нас не было ранее. Нет их и сейчас. Это же касается и мероприятий по догазификации.

— Нужны ли дополнительные мощности для газификации Краснодарского края?

— В Краснодарском крае есть вопросы, связанные с ограниченными мощностями газораспределительных станций (ГРС), но они решаются за счет модернизации «запертых» ГРС и строительства новых источников газоснабжения. Так, в рамках программы на 2021–2025 годы мы реконструируем 11 ГРС и построим два газопровода-отвода вместе с ГРС. Плюс модернизируем 28 ГРС. Благодаря этому можно будет и увеличить объем поставок газа тем потребителям, которые уже есть, и подключить новых.

— Несколько лет назад «Газпром» хотел отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане через передачу этой функции единому федеральному оператору, оставив за собой только поставки газа. Что сейчас происходит с инфраструктурой в регионе?

— Ранее в Дагестане только 16% газораспределительных сетей принадлежало «Газпрому». В настоящее время ведется совместная активная работа с правительством республики по оформлению и консолидации сетей, и теперь у нас в аренде уже порядка 70% газораспределительного имущества. Важно, чтобы у каждой газовой трубы был ответственный, который занимается ее эксплуатацией и обслуживанием.

— В других регионах СКФО аналогичные схемы рассматриваются? Что там с долгами?

— В других регионах СКФО сети в основном принадлежат «Газпрому», там идет реализация пятилетних программ и в части реконструкции сетей, и в части строительства новых газопроводов. Что касается просроченной дебиторской задолженности в СКФО, то ситуация по-прежнему непростая. Основная сложность до сих пор в том, что существует множество неучтенных домов, то есть неучтенная абонентская база. Вместе с властями регионов и эти проблемы постепенно решаем.

Отдельная тема — долги теплоснабжающих организаций (ТСО). Возвращаясь к Дагестану: в республике будет работать единый коммунальный оператор, призванный объединить ТСО субъекта. Предполагается, что консолидация имущества ТСО пройдет в несколько этапов и завершится к маю 2024 года.

Первоначально планировалось включить в периметр единого оператора теплоснабжения всего шесть ТСО, теперь контур расширен до 20. Эти ТСО аккумулировали раньше 97% долга в регионе. Предполагается, что разница между фактически установленным тарифом и экономически обоснованным будет компенсироваться за счет федерального бюджета. За несколько лет, пока бюджет будет компенсировать эту дельту, единый коммунальный оператор должен встать на ноги и приступить к модернизации имущества.

Пилотный проект такого плана был в городе Избербаше, и результат обнадеживает: за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года мы вышли на уровень 95% — невиданный ранее процент оплаты за газ в республике! Думаю, мы разберемся с накопившимися долгами и сможем «вытащить» эту подотрасль теплоснабжения на стопроцентную оплату текущих поставок.

Интервью взяла Татьяна Дятел

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...