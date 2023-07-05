«Спрос на газ на внутреннем рынке в основном стабилен»

На фоне снижения экспорта поставки газа на внутренний рынок становятся все более существенным источником выручки «Газпрома». О том, какие точки роста спроса видит компания и как решается проблема с задолженностями за газ на Северном Кавказе, “Ъ” рассказал гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Густов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Сергей Густов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Какие точки роста потребления газа на внутреннем рынке страны вы сейчас видите?

— Основное направление — это расширение газовой инфраструктуры в рамках программы газификации и догазификации 2021–2025 годов. Доступ к природному газу, в том числе за пределами 2025 года, получат более 977 тыс. домовладений и 4,7 тыс. котельных в 5,7 тыс. населенных пунктов. Дополнительный спрос на газ населением и промышленными предприятиями мы прогнозируем на уровне 20 млрд кубометров.

Если говорить о догазификации — подключении к газовым сетям домовладений в уже газифицированных населенных пунктах,— то сетевой газ подведен до границ почти 600 тыс. домовладений. Еще одно направление — развитие рынка газомоторного топлива.

Также большой блок — потребление газа промышленными потребителями, в том числе сельскохозяйственного сектора. Например, недавно газифицировали завод по производству молока в Ленинградской области. Экономический эффект прост: использование газа предприятию выгоднее, чем дизельного топлива, в разы. Кроме тех, кто включен в программы развития газоснабжения и газификации, ожидаем прирост по крупным перспективным проектам, которые с большой вероятностью будут реализованы. Это еще порядка 13 млрд кубометров.

— Каков прогноз по спросу на газ в 2023 году?

— За прошедшие пять месяцев отбор газа проходит в плановых договорных объемах, существенных колебаний показателя в целом по итогам года не ожидаем. Если детализировать, ожидаем определенный рост в агрохимии, электроэнергетике, нефтехимии и металлургической промышленности.

А вообще, анализируя динамику поставок газа, видим стабильный спрос. Действительно, мы видели небольшое снижение газопотребления в 2020 году, когда началась пандемия, однако в последнее время спрос на газ на внутреннем рынке в основном стабилен и сопровождается ростом по ряду отраслей. Так, в 2022 году рост потребления газа показали производители цемента — на 12,8%, а агропромышленный комплекс вырос на 2%.

— Будут ли пересматриваться объемы финансирования или параметры программы газификации, учитывая, как существенно увеличилась налоговая нагрузка и упали доходы «Газпрома»?

— Общий объем финансирования программ развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы составляет более 788 млрд руб. Никаких сложностей, связанных с финансированием, у нас не было ранее. Нет их и сейчас. Это же касается и мероприятий по догазификации.

— Нужны ли дополнительные мощности для газификации Краснодарского края?

— В Краснодарском крае есть вопросы, связанные с ограниченными мощностями газораспределительных станций (ГРС), но они решаются за счет модернизации «запертых» ГРС и строительства новых источников газоснабжения. Так, в рамках программы на 2021–2025 годы мы реконструируем 11 ГРС и построим два газопровода-отвода вместе с ГРС. Плюс модернизируем 28 ГРС. Благодаря этому можно будет и увеличить объем поставок газа тем потребителям, которые уже есть, и подключить новых.

— Несколько лет назад «Газпром» хотел отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане через передачу этой функции единому федеральному оператору, оставив за собой только поставки газа. Что сейчас происходит с инфраструктурой в регионе?

— Ранее в Дагестане только 16% газораспределительных сетей принадлежало «Газпрому». В настоящее время ведется совместная активная работа с правительством республики по оформлению и консолидации сетей, и теперь у нас в аренде уже порядка 70% газораспределительного имущества. Важно, чтобы у каждой газовой трубы был ответственный, который занимается ее эксплуатацией и обслуживанием.

— В других регионах СКФО аналогичные схемы рассматриваются? Что там с долгами?

— В других регионах СКФО сети в основном принадлежат «Газпрому», там идет реализация пятилетних программ и в части реконструкции сетей, и в части строительства новых газопроводов. Что касается просроченной дебиторской задолженности в СКФО, то ситуация по-прежнему непростая. Основная сложность до сих пор в том, что существует множество неучтенных домов, то есть неучтенная абонентская база. Вместе с властями регионов и эти проблемы постепенно решаем.

Отдельная тема — долги теплоснабжающих организаций (ТСО). Возвращаясь к Дагестану: в республике будет работать единый коммунальный оператор, призванный объединить ТСО субъекта. Предполагается, что консолидация имущества ТСО пройдет в несколько этапов и завершится к маю 2024 года.

Первоначально планировалось включить в периметр единого оператора теплоснабжения всего шесть ТСО, теперь контур расширен до 20. Эти ТСО аккумулировали раньше 97% долга в регионе. Предполагается, что разница между фактически установленным тарифом и экономически обоснованным будет компенсироваться за счет федерального бюджета. За несколько лет, пока бюджет будет компенсировать эту дельту, единый коммунальный оператор должен встать на ноги и приступить к модернизации имущества.

Пилотный проект такого плана был в городе Избербаше, и результат обнадеживает: за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года мы вышли на уровень 95% — невиданный ранее процент оплаты за газ в республике! Думаю, мы разберемся с накопившимися долгами и сможем «вытащить» эту подотрасль теплоснабжения на стопроцентную оплату текущих поставок.

Интервью взяла Татьяна Дятел