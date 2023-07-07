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Коммерсантъ FM
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Биржевая цена бензина АИ-92 установила новый рекорд

Стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торгов 7 июля составила 59 тыс. руб. за тонну. Цена марки продолжила рост после того, как 4 июля побила рекорд осени 2021 года.

Бензин АИ-92 по территориальному индексу подорожал на 0,17%, до 59,174 тыс. руб. за тонну. 14 июня цены на АИ-92 поднялись до 55,98 тыс. руб., что является максимумом за два года.

Биржевая цена АИ-95 также увеличилась на 1,9%, до 65,8 тыс. руб. за тонну, она оказалась ниже рекордного уровня — 67,38 тыс. руб., зафиксированного 15 июня. Летнее дизельное топливо прибавило в цене 0,38%.

Рост по обоим видам топлива наблюдался на протяжении всей торговой недели. Биржевые торги бензинами сопровождаются высокой волатильностью на протяжении последнего месяца, цены еженедельно меняются в пределах 2–3%, при этом оставаясь на исторических максимумах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила повысить нормативы продажи нефтепродуктов на бирже на 1 процентный пункт (для бензина — до 13%, для дизельного топлива — до 9,5%). Рост биржевых цен уже привел к возникновению убытков у АЗС при продаже бензина.

Подробнее о ситуации на топливном рынке в материале «Нефть исходит на бензин».

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