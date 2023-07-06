Нефть исходит на бензин

Нефтекомпании увеличивают переработку нефти в условиях сезонного спроса на топливо: в июне объемы выросли почти на 5% — до примерно 750 тыс. тонн в сутки. Однако на биржевую стоимость топлива, которая растет вслед за ослаблением рубля, это практически не повлияло. Рост биржевых цен уже привел к возникновению убытков у АЗС при продаже бензина, хотя цены в рознице тоже постепенно начинают увеличиваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Нефтекомпании продолжают наращивать поставки нефти на НПЗ. Так, нефтепереработка в РФ в июне выросла почти на 5%, до около 750 тыс. тонн в сутки, относительно среднего уровня мая, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой. Крупнейшие нефтекомпании практически завершили основные профилактические ремонты на своих НПЗ, пик ремонтных работ пришелся на май. Предполагалось, что в июне благодаря увеличению выпуска бензина цены на топливо начнут снижаться, однако стоимость АИ-95 на бирже несколько раз обновляла исторические максимумы из-за увеличения экспортных нетбэков на фоне ослабления рубля. Кроме того, продажи топлива на бирже в июне были ниже, чем год назад, а спрос на бензин на фоне летних отпусков как минимум не упал в годовом выражении, что толкает цены на топливо вверх.

Увеличение экспортных цен подтолкнуло нефтекомпании к существенному увеличению отгрузок за рубеж в мае, но в июне по требованию регуляторов они снизились в среднесуточном выражении на 30% относительно мая (см. “Ъ” от 30 июня). Тем не менее компаниям все равно не удалось обеспечить плановые поставки топлива на внутренний рынок. Тогда вице-премьер Александр Новак 30 июня заявил о возможности введения квот на экспорт топлива, но пока оптовые цены на бензин практически не отреагировали на подобные перспективы. Так, на этой неделе стоимость АИ-95 и АИ-92 на бирже СПбМТСБ увеличилась на 0,5% и 0,9% — до 64,9 тыс. руб. и 58,7 тыс. руб. за тонну соответственно.

Увеличение загрузки НПЗ в июне привело к росту выплат бюджета по демпферу, который представляет собой компенсацию для нефтекомпаний за поставки на внутренний рынок в ситуации, когда экспорт топлива выгоднее. Сам демпфер в расчете на тонну топлива тоже увеличился из-за ослабления курса рубля. Так, выплаты из бюджета для нефтекомпаний за июнь вырастут относительно мая на 45%, до 116 млрд руб., подсчитало Reuters.

Ряд собеседников “Ъ” полагают, что насыщение рынка бензином может произойти за счет объявленного Россией 4 июля сокращения экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с августа. Однако часть собеседников “Ъ” опасаются, что возобновление ремонтов на НПЗ в конце августа и сентябре может снова обострить ситуацию с обеспечением топливом. В Минэнерго считают, что рынок достаточно обеспечен предложением.

Продолжение роста биржевых цен на бензин может привести к росту убытков для АЗС при розничной продаже топлива, поскольку заправки не повышают собственные цены теми темпами, которыми растут их закупочные цены. По оценке «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 и АИ-95 составляет минус 2 и 3 рубля за литр топлива соответственно. По мере роста убытков заправкам придется ускоренно повышать цены. По данным Росстата, с начала года цены на бензин на АЗС к 3 июля увеличились в среднем на 2,6% при общей инфляции 2,9%. В том числе за последнюю неделю бензин АИ-92 подорожал на 0,3%, до 48,46 руб. за литр, АИ-95 — на 0,17%, до 63,26 руб. за литр. Регуляторы стремятся удержать стоимость топлива в пределах инфляции, которая по итогам года пока ожидается на уровне 5,3%.

В июле нефтекомпании существенно увеличат нефтепереработку, поскольку большинство крупнейших НПЗ будут работать на полную мощность, но в августе ряд заводов снова уйдет на ремонт, говорит эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов. Он также отмечает, что для того, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива, нефтекомпании в июле должны будут увеличить запасы, чтобы подготовиться к осенней ремонтной кампании на НПЗ.

Дмитрий Козлов