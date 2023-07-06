Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нефть исходит на бензин

НПЗ нарастили переработку в июне на 5%

Нефтекомпании увеличивают переработку нефти в условиях сезонного спроса на топливо: в июне объемы выросли почти на 5% — до примерно 750 тыс. тонн в сутки. Однако на биржевую стоимость топлива, которая растет вслед за ослаблением рубля, это практически не повлияло. Рост биржевых цен уже привел к возникновению убытков у АЗС при продаже бензина, хотя цены в рознице тоже постепенно начинают увеличиваться.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Нефтекомпании продолжают наращивать поставки нефти на НПЗ. Так, нефтепереработка в РФ в июне выросла почти на 5%, до около 750 тыс. тонн в сутки, относительно среднего уровня мая, рассказали источники “Ъ”, знакомые со статистикой. Крупнейшие нефтекомпании практически завершили основные профилактические ремонты на своих НПЗ, пик ремонтных работ пришелся на май. Предполагалось, что в июне благодаря увеличению выпуска бензина цены на топливо начнут снижаться, однако стоимость АИ-95 на бирже несколько раз обновляла исторические максимумы из-за увеличения экспортных нетбэков на фоне ослабления рубля. Кроме того, продажи топлива на бирже в июне были ниже, чем год назад, а спрос на бензин на фоне летних отпусков как минимум не упал в годовом выражении, что толкает цены на топливо вверх.

Увеличение экспортных цен подтолкнуло нефтекомпании к существенному увеличению отгрузок за рубеж в мае, но в июне по требованию регуляторов они снизились в среднесуточном выражении на 30% относительно мая (см. “Ъ” от 30 июня). Тем не менее компаниям все равно не удалось обеспечить плановые поставки топлива на внутренний рынок. Тогда вице-премьер Александр Новак 30 июня заявил о возможности введения квот на экспорт топлива, но пока оптовые цены на бензин практически не отреагировали на подобные перспективы. Так, на этой неделе стоимость АИ-95 и АИ-92 на бирже СПбМТСБ увеличилась на 0,5% и 0,9% — до 64,9 тыс. руб. и 58,7 тыс. руб. за тонну соответственно.

Увеличение загрузки НПЗ в июне привело к росту выплат бюджета по демпферу, который представляет собой компенсацию для нефтекомпаний за поставки на внутренний рынок в ситуации, когда экспорт топлива выгоднее. Сам демпфер в расчете на тонну топлива тоже увеличился из-за ослабления курса рубля. Так, выплаты из бюджета для нефтекомпаний за июнь вырастут относительно мая на 45%, до 116 млрд руб., подсчитало Reuters.

Ряд собеседников “Ъ” полагают, что насыщение рынка бензином может произойти за счет объявленного Россией 4 июля сокращения экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с августа. Однако часть собеседников “Ъ” опасаются, что возобновление ремонтов на НПЗ в конце августа и сентябре может снова обострить ситуацию с обеспечением топливом. В Минэнерго считают, что рынок достаточно обеспечен предложением.

Продолжение роста биржевых цен на бензин может привести к росту убытков для АЗС при розничной продаже топлива, поскольку заправки не повышают собственные цены теми темпами, которыми растут их закупочные цены. По оценке «Петромаркета», чистая маржа торговли АИ-92 и АИ-95 составляет минус 2 и 3 рубля за литр топлива соответственно. По мере роста убытков заправкам придется ускоренно повышать цены. По данным Росстата, с начала года цены на бензин на АЗС к 3 июля увеличились в среднем на 2,6% при общей инфляции 2,9%. В том числе за последнюю неделю бензин АИ-92 подорожал на 0,3%, до 48,46 руб. за литр, АИ-95 — на 0,17%, до 63,26 руб. за литр. Регуляторы стремятся удержать стоимость топлива в пределах инфляции, которая по итогам года пока ожидается на уровне 5,3%.

В июле нефтекомпании существенно увеличат нефтепереработку, поскольку большинство крупнейших НПЗ будут работать на полную мощность, но в августе ряд заводов снова уйдет на ремонт, говорит эксперт по топливному рынку Михаил Турукалов. Он также отмечает, что для того, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива, нефтекомпании в июле должны будут увеличить запасы, чтобы подготовиться к осенней ремонтной кампании на НПЗ.

Дмитрий Козлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...