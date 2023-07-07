Суд в Кабардино-Балкарии оправдал адвоката, которую обвиняли в нападении на полицейского

Урванский районный суд КБР 7 июля вынес оправдательный приговор по делу Дианы Ципиновой, которую следствие обвиняло в применении насилия по отношению к сотруднику полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

20 мая 2020 года она вместе с двумя коллегами приехала в Урванский райотдел полиции для оказания юридической помощи задержанному в тот день адвокату Ратмиру Жилокову. Однако их, несмотря на наличие адвокатских удостоверений и ордеров, к задержанному не допустили. Когда они попытались все-таки зайти в здание полиции, их оттуда грубо выдворили.

У Дианы Ципиновой, снимавшей все происходящее на телефон, выбили устройство из рук, а когда она попыталась его вернуть, завязалась драка, которая попала на камеры видеонаблюдения. Девушку затащили в отдел полиции, где до утра продержали в наручниках. После того как адвокаты написали жалобы и потребовали привлечь сотрудников полиции к ответственности, против них самих было возбуждено уголовное дело.

В ходе судебных прений сторона обвинения просила суд признать ее виновной и назначить наказание в виде реального лишения свободы сроком два года и шесть месяцев в колонии-поселении. Однако суд прислушался к доводам защиты и госпожу Ципинову оправдал. Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина назвала решение суда «большой победой правды и справедливости».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Адвоката осудили за побои».

Александра Ларинцева, Пятигорск