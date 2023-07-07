«Евровидение-2024» примет шведский Мальмё

Конкурс «Евровидение-2024» пройдет в шведском городе Мальмё, который принимает его третий раз. Швеция стала хозяйкой «Евровидения», поскольку в 2023 году победила шведская певица Лорин с песней «Tattoo». Мальмё был выбран по итогам проведения тендера, сообщает организатор мероприятия Европейский вещательный союз (EBU).

«Мальмё был выбран после проведения городского тендера, в ходе которого среди прочих критериев оценивались условия проведения, способность разместить тысячи приезжих делегаций, съемочные группы, фанатов и журналистов, а также местной инфраструктуры»,— сообщает EBU. Швеция примет «Евровидение» седьмой раз.

Финал 68-го конкурса состоится 11 мая, полуфиналы пройдут 7 мая и 9 мая.

«Евровидение-2023» должна была принимать Украина, однако из соображений безопасности конкурс перенесли в Великобританию. Россия в конкурсах не участвует с 2022 года.

Мария Федотова