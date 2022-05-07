Заинтересованное неучастие

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С 10 по 14 мая в итальянском Турине пройдет 66-й конкурс эстрадной песни «Евровидение-2022». Россия в этом году в конкурсе участия не примет. Такое решение Европейский вещательный союз (EBU) принял почти сразу после начала специальной военной операции на Украине. Чего ждать от конкурса в отсутствие страны-участницы, у которой на нем традиционно были самые большие амбиции и в которой его всегда очень активно смотрели, рассказывает Борис Барабанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Евровидение» в этом году обходит Россию стороной

Фото: Marco BERTORELLO / AFP «Евровидение» в этом году обходит Россию стороной

Фото: Marco BERTORELLO / AFP

Где россиянам смотреть «Евровидение-2022» — непонятно. В связи с тем, что 1 марта из EBU российские телеканалы исключили, показывать конкурс официально в стране не будут, и голосовать мы тоже не сможем. Фанатам «Евровидения» остается только искать нелегальные стриминги, где конкурс все же покажут. Так было, например, с недавней церемонией Grammy, единственной площадкой для просмотра которой стал канал одного из российских блогеров.

Выход России из EBU и отстранение страны от участия в «Евровидении» не привели к существенному падению интереса к конкурсу. В его официальной группе в vk.com сейчас состоят почти 300 тыс. участников. Прямо сейчас подписчики паблика обсуждают репетиции участников конкурса, которые начались 30 апреля. Все комментаторы обратили внимание на неисправность элемента декораций, который называется «кинетическое солнце». Несмотря на то что проблему обнаружили заблаговременно, решить ее к первому конкурсному дню не получится, вместо этого некоторым командам придется вносить коррективы в драматургию своих номеров.

В первом полуфинале 10 мая должна была участвовать Россия. В ее отсутствие в программе осталось 18 конкурсантов. В их числе украинская группа Kalush Orchestra, которая подготовила для «Евровидения» песню «Stefania». Сингл был выпущен еще 7 февраля, то есть «Stefania» не является прямым комментарием к событиям на Украине. Речь в песне идет о матери лидера Kalush Orchestra Олега Псюка. Песня исполняется на украинском языке и стилистически она микс фольклора и речитатива. «Stefania» станет третьей за последние месяцы украинской песней, которая получит мировую известность. Первые две — «Червона калина», записанная группой Pink Floyd совместно с солистом группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком, и дуэт Эда Ширана и группы «Антитiла» «2step».

Напомним, что Kalush Orchestra попали на «Евровидение» в результате казуса, случившегося в ходе украинского национального отбора с певицей Алиной Паш (см. “Ъ” от 16 февраля). Она отказалась от участия в европейском состязании после того, как ее обвинили в поездке в Крым в 2015 году. Впрочем, все это происходило еще до 24 февраля и сейчас практически не обсуждается. Для того чтобы музыканты Kalush Orchestra поехали в Турин, а также провели промотур, им оформили специальное разрешение, так как в их стране действует военное положение.

Сейчас Kalush Orchestra лидируют в списках букмекеров, причем с большим отрывом от соперников — итальянцев Махмуда и Бланко (их песня называется «Brividi»). Как представители страны, победившей на прошлом конкурсе, они выступят на «Евровидении-2022» в финальный вечер 14 мая. На момент сдачи номера шансы Украины на победу оценивались в 45%, а шансы Италии — в 13%. На третьем месте в списках букмекеров — шведская певица Корнелия Джейкобс с песней «Hold Me Closer».

Те российские фанаты «Евровидения», которым повезет поймать телесигнал из Турина, вероятнее всего, будут болеть за молдавскую группу Zdob Si Zdub. Она хорошо знакома нашим соотечественникам, достаточно вспомнить ее версию песни группы «Кино» «Видели ночь», вышедшую в 2000 году. Выступление в Турине станет третьим «Евровидением» в биографии Zdob Si Zdub. Конкурсную песню «Trenule?ul» молдаване записали вместе с кишиневским фолк-дуэтом «Братья Адваховы». В списках букмекеров Zdob Si Zdub разместились пока только лишь на 22-м месте.

Еще одно знакомое россиянам имя в списке участников «Евровидения-2022» — The Rasmus. Одна из самых известных финских групп, история которой насчитывает 28 лет, решила принять участие в конкурсе с песней «Jezebel», написанной совместно с американским хитмейкером Десмондом Чайлдом (Kiss, Bon Jovi, Рики Мартин). В официальной группе The Rasmus в vk.com сейчас состоят 664,5 тыс. подписчиков. В марте группа отменила гастроли в России и на Украине, сообщив своим фанам в обеих странах: «Мы надеемся, что эта ужасная ситуация разрешится и мы снова сможем быть вместе».